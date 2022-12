Após “Pantanal”, Silvero Pereira é indicado ao “Melhores do Ano”, da TV Globo

O ator Silvero Pereira, que viveu o mordomo Zaquieu no remake da novela “Pantanal”, é um dos concorrentes ao “Melhores do Ano”, premiação da TV Globo, comandada por Luciano Huck.

O também peão da trama de Bruno Luperi, está entre os finalistas do prêmio de ator coadjuvante: “Tive a grata notícia da indicação. É uma coisa que não esperava. O elenco tem pessoas maravilhosas e gigantes, e meu personagem entrou bem depois da novela começar”, contou ele para a revista Quem.

Zaquieu (Silvero Pereira) ameaça atirar em Tenório (Murilo Benício), mas será Alcides (Juliano Cazarré) que mata o vilão de "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Segundo Silvero, ele não acreditava que ganharia a oportunidade de chegar ao prêmio: “Realmente não acreditei que isso seria possível. Mas entendo que mostra quão carismático o personagem foi, e o público abraçou”, disse o famoso, que contracenou com Juliano Cazarré, que viveu Alcides na novela e concorre na mesma categoria.

LEIA TAMBÉM: Márcia será humilhada em “Chocolate com Pimenta”; relembre a cena

Segundo ele, mesmo com “Travessia” no ar, Silvero Pereira ainda lembra dos bastidores de “Pantanal” e fala com carinho da novela: “Para mim acho que nem acabou ainda assim porque a gente é um contato tão próximo ainda. A gente tenta se encontrar o tempo inteiro. Quando estamos no Rio, sempre marcamos jantar, uma festa privada. Ainda comemoramos tudo o que está acontecendo nas ruas, também”, pontuou.

Para provar que está ao lado de Alcides (Juliano Cazarré), Zaquieu (Silvero Pereira) roubou objeto em "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Depois do remake de “Pantanal”, Silvero se prepara para um novo trabalho. O ator foi escalado para “Desejos S.A”, uma série do Star Plus, que, de acordo com o ator, conta uma história dramática. O famoso também está no filme “Fluxos”, que foi gravado durante a pandemia e que está em fase de pós-produção.

Vale lembrar que em novembro, a novela de Bruno Luperi esteve na final do Rose d’Or Awards, prêmio internacional, que chega em sua 61ª edição. A trama concorreu na categoria Telenovela, contra as produções britânicas “Casualty” e “EastEnders”, a canadense “District 31″, a portuguesa “Life is Life” e a francesa “Where It All Begins”.

LEIA TAMBÉM: Chiara se sente traída e decide se vingar de Guerra em “Travessia”