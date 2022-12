“Travessia”: Brisa vê o mundo desabar sobre sua cabeça novamente; entenda

Em “Travessia”, Brisa (Lucy Alves) estava vendo as coisas se acalmarem, mas novas reviravoltas surgem para abalar a vida da maranhense, que segue separada de Oto (Romulo Estrela).

No capítulo de sexta-feira (09), Helô (Giovanna Antonelli) liga para o funcionário de Moretti (Rodrigo Lombardi) e pede para vê-lo com urgência na delegacia de crimes de informática. Neste momento, o hacker logo associa que foi pego e resolve ir até Vila Isabel para se despedir de Brisa e pedir que ela o espere.

Ao chegar na delegacia, quase se entrega e percebe que deu uma bola fora ao perguntar à delegada como ela chegou até ele. Esperta, Helô percebe, mas explica que, por enquanto, ninguém fez nenhuma denúncia contra o rapaz. Ela o chamou porque sabe das ameaças de Moretti. Na cena, Helô pede, então, que Oto procure mensagens que possam configurar como ameaça e o aconselha a abrir uma queixa contra o ex-chefe. No início Oto fica confuso, mas aceita que é o melhor a fazer, já que ele quer proteger a amada.

Já Leonor (Vanessa Giácomo) está em busca de um emprego melhor e acha que pode encontrar a oportunidade ao encontrar um antigo amigo. Ela vai até a construtora de Guerra (Humberto Martins) e o empresário fica bem embaraçado ao vê-la.

Mistério sobre o pai de Brisa (Lucy Alves) volta a ser um problema de "Travessia" (Divulgação/Globo)

Falante, a corretora de imóveis conta que encerrou seu ciclo no Canadá e que, ao voltar ao Brasil, foi pega de surpresa com o casamento da irmã, Guida (Alessandra Negrini), com seu ex-namorado. Ela aproveita a oportunidade e lhe pede um emprego. O constrangimento fica explícito na feição de Guerra.

Também na construtora, Ari (Chay Suede) e Gil (Rafael Losso) estão trabalhando no livro sobre os 50 anos da Construtora e comentam sobre o afastamento de Guerra e Moretti. Pelos vídeos e fotos que têm acesso, veem que no dia anterior ao rompimento da sociedade, os dois estavam juntos na apresentação do shopping, felizes, animados, parceiros.

Ainda em “Travessia”, Talita (Dandara Mariana) se junta à conversa e atesta: naquela época, Guerra era mais alegre e apaixonadíssimo pela loira que aparece nas imagens. Ari, então, diz que pode ser uma boa localizar Débora (Grazi Massafera) para entrevistá-la para o livro. Ari fala com o sogro sobre a ideia e, num ímpeto, o empresário sai da sala, transtornado.

Em "Travessia", Sara (Isabelle Nassar) conta alguns segredos para Dante (Marcos Caruso) (Reprodução/Globo)

Já no capítulo de sábado (10), Sara (Isabelle Nassar), amiga de Débora que atualmente mora na Itália, chega ao Brasil. Por aqui, vai direto ao encontro do professor Dante (Marcos Caruso). Na conversa, ela conta tudo sobre o envolvimento da amiga com Guerra e a traição com Moretti e explica que o rompimento da sociedade dos dois se deu por conta do caso de Débora.

A nova personagem da novela fala, inclusive, que na ocasião a amiga estava grávida. Dante vai absorvendo todas as informações que estão sendo despejadas à sua frente, tentando ligar os pontos.

De volta ao Brasil, Sara não vai desistir de localizar a amiga. Sem saber que ela morreu, ela quer que a mãe de Chiara (Jade Picon) ajude a montar um curso de recepcionistas de eventos.

