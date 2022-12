Renato Aragão recebe alta e passa bem

O humorista e apresentador Renato Aragão, consagrado pelo personagem Didi Mocó, de Os Trapalhões, teve alta na manhã de hoje (9) do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após internação na quarta-feira (7).

Aos 87 anos de idade, o comediante estava sob vigilância neurológica depois de ter sofrido um acidente isquêmico transitório (AIT), quadro que apresenta os mesmos sintomas de um acidente vascular cerebral (AVC), mas que se encerram sem deixar sequelas.

Segundo a assessoria de imprensa de Renato Aragão, ele passa bem e está com a família. Em seu perfil no Instagram, o humorista postou um vídeo do momento em que chegou em casa, sendo recepcionado pela família e sua cadela de estimação. Ele agradeceu o apoio dos fãs.

“Obrigado pelo carinho. Um beijão para todo mundo!”, disse, ao lado da mulher, Lilian Aragão.