Por este motivo Luana abandonou Bruno Mezenga em “O Rei do Gado”

Em “O Rei do Gado”, o romance entre Luana (Patrícia Pillar) e Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) não será apenas um sonho. Em breve, a protagonista da novela exibida no “Vale a Pena Ver de Novo” vai abandonar o namorado.

O sonho começa a virar pesadelo quando Luana finalmente se recorda do seu passado, tudo com a ajuda de Bruno, que começa a falar sobre algumas coisas. Em uma cena, ela recordará o pai, Giácomo (Manoel Boucinhas), e que se chama Marieta Berdinazzi.

“Eu me lembro que meu pai contava que meu avô, o pai dele, tinha tido uma fazenda de café e perderam tudo. O meu avô era Berdinazzi? Será que meu pai era Berdinazzi?” E eu? Será que eu sou uma Berdinazzi?”, questiona a personagem, que fica mais confusa.

Antonio Fagundes e Patricia Pillar se beijam em cena de "O Rei do Gado" (Reprodução/Globo)

Em outro momento da novela, o personagem vivido por Antonio Fagundes recorda de uma briga que envolveu sua família no passado e leva o assunto para o jantar: “O meu pai morreu nos meus braços fazendo eu prometer que eu nunca ia perdoar esses malditos Berdinazzi”, dirá o protagonista.

Com isso, ela decide terminar o romance, já que sua família nunca aceitaria: “Eu não quero mais viver com você. Vai ser melhor para nós dois”, falará a protagonista de “O Rei do Gado”.

Luana (Patricia Pillar) em cena marcante de "O Rei do Gado" (Divulgação/Globo)

Porém, mesmo sabendo de parte do seu passado, Luana decide voltar a viver com os sem-terra e Bruno fica arrasado, pois não entende o que está havendo com sua amada. Na novela de Benedito Ruy Barbosa, o personagem de Antonio Fagundes se irrita e pede para Dimas (Paulo Coronato) levar Luana embora da fazenda, mas ela decide ir sozinha e deixa um bilhete no banco do carro contando toda a verdade.

Além de Antônio Fagundes e Patrícia Pillar, o elenco de “O Rei do Gado” conta com Raul Cortez, Glória Pires, Fábio Assunção, Sílvia Pfeifer, Oscar Magrini, Carlos Vereza, Stênio Garcia, Bete Mendes, Lavínia Vlasak, Mariana Lima, Guilherme Fontes, Jackson Antunes, Ana Beatriz Nogueira, Almir Sater, Sérgio Reis, Leila Lopes e Luciana Vendramini, entre outros famosos.

