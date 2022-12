‘Pânico 6’: Nova fanart gira as redes sociais enquanto lançamento se aproxima

‘Pânico 5′ estreou no início de 2022, sem ter prometido nada. Contudo, a trama entregou absolutamente tudo. Tendo mais uma vez brincado com a metalinguagem do slasher dentro do terror (ainda sendo a franquia protagonista na revolução do subgênero na década de 90), a nova fase de ‘Pânico’ foi uma surpresa positiva aos antigos fãs, além de convidativa a novos públicos.

Com a estreia prevista para o dia 9 de março de 2023 nos cinemas brasileiros, o material liberado sobre a sequência ainda não satisfez aos fãs da trama do assassino mascarado. A poucos meses de chegar às telonas, ainda não temos trailer e variadas imagens promocionais.

Contudo, como bons e fiéis seguidores da franquia, existem aqueles que decidem criar seu próprio material de fã. Um designer gráfico espanhol, Ricardo Fellen, compartilhou sua arte nas redes sociais e chamou a atenção pelo nível visual de seus posters.

Confira:

Faltam três meses para a estréia de ‘Pânico 6’ pic.twitter.com/c5kJoihRCr — QG Scream (@QGScream) December 9, 2022

‘Pânico 6′ promete um lado ainda mais sangrento, em comparação com longas anteriores

O sexto filme da franquia de terror slasher promete mexer com a audiência. No cenário de Nova York, longe da icônica cidade de Woodsboro, as coisas serão ainda piores para as vítimas do Ghostface.

Veja mais:

Em uma entrevista ao Collider, publicada nesta quarta-feira (8), a atriz Melissa Barrera afirmou que o longa será muito mais violento. Intérprete de Sam Carpenter na nova fase da trama, ela disse:

“Havia um ditado no set porque (os diretores) Matt [Bettinelli-Olpin] e Tyler [Gillett] estavam sempre pedindo mais sangue e mais suor. Eles sempre só queriam mais. ‘Mais borrifo de sangue’ era o ditado, porque eles sempre queriam mais”, disse a atriz.

“Com o último Pânico, eles estavam na ponta dos pés e tentando ser muito respeitosos com o que a franquia havia sido, até aquele ponto, e mantendo seus sonhos sangrentos internos sob controle. Mas com este, eles disseram: ‘Estamos indo com tudo’. É potencialmente cem vezes mais sangrento”, finalizou.