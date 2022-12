‘Pânico 6’: Atriz Melissa Barrero diz que sequência é ‘cem vezes mais sangrenta’

‘Pânico 6′ chegará aos cinemas brasileiros no dia 9 de março e promete ser um longa ainda mais sangrento, em comparação com os filmes anteriores da franquia. Em uma entrevista ao Collider, publicada nesta quarta-feira (8), a atriz Melissa Barrera afirmou que o longa será muito mais violento.

Intérprete de Sam Carpenter na nova fase da trama, ela disse:

“Havia um ditado no set porque (os diretores) Matt [Bettinelli-Olpin] e Tyler [Gillett] estavam sempre pedindo mais sangue e mais suor. Eles sempre só queriam mais. ‘Mais borrifo de sangue’ era o ditado, porque eles sempre queriam mais”, disse a atriz.

“Com o último Pânico, eles estavam na ponta dos pés e tentando ser muito respeitosos com o que a franquia havia sido, até aquele ponto, e mantendo seus sonhos sangrentos internos sob controle. Mas com este, eles disseram: ‘Estamos indo com tudo’. É potencialmente cem vezes mais sangrento”, continuou.

Atriz já teria mencionada característica ainda mais gore na sequência

Com a promessa de ser 20 vezes ainda mais mortificante, ‘Pânico 6′ já foi mencionado por Melissa Barrera em outra ocasião ao Collider.

De acordo com Barrera, a falta de empatia e preocupação dos habitantes da cidade será um fator determinante para as cenas de angústia. Isso acontecerá porque jamais viriam em socorro de alguém que clamasse por ajuda nas ruas.

“É, umas 20 vezes mais mortificante. É horrível. Porque você também vê que, em uma cidade como Nova York, todo mundo está fazendo suas próprias coisas quando alguém grita por ajuda, e ninguém vai a seu auxílio. Ninguém vem ajudar, sabe, tipo, todo mundo pensa, ‘Eu não vou me meter nisso’”, afirmou a atriz.

Previso para chegar aos cinemas brasileiros dia 9 de março de 2023, ‘Pânico 6′ é o segundo filme da franquia sem o diretor Wes Craven (1939-2015) e a continuação de uma nova fase para a trama. Embora haja uma continuação dos eventos iniciais, o elenco se renovou e introduziu novas narrativas.