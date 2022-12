‘Hunters’: Al Pacino retorna no teaser da segunda temporada da série, que conta com ator de Bacurau

Os caçadores estão se reunindo para uma última missão.

Na terça-feira, o drama histórico alternativo do Prime Video, Hunters, lançou o trailer de sua segunda e última temporada, que oferece a primeira olhada no ator alemão Udo Kier, que fez uma participação em Bacurau, como o forasteiro no filme e hoje é o líder nazista Adolf Hitler em Hunters.

Enquanto o ditador faz a barba em sua morada na América do Sul, o grupo desorganizado de caçadores de nazistas da série - incluindo a nova integrante Jennifer Jason Leigh - planeja sua morte.

“Mais uma corrida e tudo o que fizemos terá valido a pena”, diz o personagem de Logan Lerman, Jonah, no clipe. “Não podemos fazer isso sozinhos”, responde Millie de Jerrika Hinton. “Então, onde estão seus amigos?”.

Acontece que eles estão prontos e esperando com as armas em punho.

Falando com a EW em novembro, o showrunner David Weil disse que Kier abordou retratar Hitler na tela com um profundo senso de “responsabilidade”.

“Foi obviamente um papel incrivelmente desafiador para ele”, disse ele. “No set entre as tomadas, antes de filmar, ele dizia à equipe quem ele era, quais eram seus interesses, quem ele era como ser humano e o quão difícil seria trazer esse indivíduo à vida”.

No entanto, acrescentou Weil, era importante para Kier homenagear aqueles cujas vidas foram perdidas e mudadas para sempre pelo líder fascista.

“Ele trouxe essa pessoa à vida com o espírito de realmente fazer justiça aos milhões de pessoas que foram mortas, vitimizadas, deixadas órfãs por esse ditador”, disse ele. “Houve muito cuidado ao invocar esse personagem, tanto na página quanto, é claro, na tela por mim, por Udo e pelos outros atores”.

A série, que tem produção executiva de Jordan Peele, completa seu elenco com atuações de Al Pacino, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

A temporada final de Hunters estreia em 13 de janeiro de 2023, no Prime Video.