‘Harry & Meghan’: as 9 maiores revelações da série de Meghan Markle e Príncipe Harry

A série mais esperada pelos fãs da realeza e mais temida pela família real, finalmente chegou à Neftlix nesta quinta-feira (8). Ou pelo menos, os três primeiros episódios chegaram! E se você não teve tempo de assistir, mas quer desesperadamente acompanhar todo o drama real, reunimos as maiores revelações - incluindo comentários da filha biológica de Samantha Markle e fotos inéditas de Harry pedindo Meghan em casamento.

Durante a série documental, Meghan falou sobre a primeira vez que encontrou o príncipe William e Kate Middleton na casa de campo do príncipe Harry, em Kensington Palace. Na ocasião, ela sentiu que William e Kate não se sentiam confortáveis com seu abraço inesperado.

Harry pediu a mão de Meghan em um ambiente à luz de velas

Harry contou que levou Meghan ao jardim perto de sua casa no Palácio de Kensington e a surpreendeu ao se ajoelhar com um monte de velas ao seu redor. Na série, é possível ver diversas fotos do doce momento. E até vimos Meghan ligando para um amigo e dizendo: “Oh meu deus Jess, Jess, Jess, Jess, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, oh meu deus, ele disse para eu não fugir, oh meu deus.”

Meghan e Harry se conheceram graças ao Instagram

“Meghan e eu nos conhecemos no Instagram. Eu estava rolando meu feed e um amigo tinha um vídeo dos dois, como um Snapchat”, explicou Harry. “Com orelhas de cachorro. Essa foi a primeira coisa. Eu fiquei tipo, quem é essa?”.

O referido amigo imediatamente procurou Meghan, escrevendo a seguinte mensagem:

“Cá entre nós, pensei que você poderia querer saber sobre isso sendo recém-solteira e tudo mais. Coloquei nosso Snapchat no Instagram e o príncipe Haz me segue (ele é um amigo), ele me ligou ontem à noite morrendo de vontade de conhecê-la. Hehehe”.

Falando em Insta... Nós vimos o feed do Harry

Muitas fotos da natureza! Tem que assistir pra ver!

Harry disse que outros homens da realeza não se casaram por amor

“Para tantas pessoas na família, especialmente obviamente os homens, pode haver uma tentação ou um desejo de se casar com alguém que se encaixe no molde, em oposição a alguém com quem você talvez esteja destinado a ficar”, disse Harry. “A diferença entre tomar decisões com a cabeça ou com o coração. Minha mãe certamente tomou a maioria de suas decisões, se não todas, de coração, e eu sou filho de minha mãe”.

Meghan disse que intecionalmente nunca usou cores perto da realeza

Depois que a série a mostrou usando um vestido vermelho brilhante para a Salute to Freedom Gala em Nova York, Meghan revelou: “Na maior parte do tempo em que estive no Reino Unido, raramente usava cores. Foi pensado nisso. No meu entendimento, você nunca pode usar a mesma cor que Sua Majestade se houver um evento de grupo, mas também não deveria usar a mesma cor que um dos outros membros mais antigos da família. Então eu pensei, bem, qual é a cor eles que provavelmente nunca vão usar? Camel? Bege? Branco?”.

Ela continuou dizendo: “Então, eu usava muitos tons suaves, mas também era para que eu pudesse me misturar. Tipo, não estou tentando me destacar aqui. Portanto, não há versão de eu me juntar a esta família e tentar não fazer de tudo para me encaixar. Não quero envergonhar a família”.

Harry disse que usar uniforme Nazi foi o maior erro de sua vida

Harry comentou sobre o episódio da festa a fantasia em 2005, quando usou uma fantasia nasista, falando que foi “um dos maiores erros da minha vida” e dizendo que “ficou tão envergonhado depois”. Ele acrescentou que falou com o rabino-chefe em Londres depois e viajou para Berlim para falar com um sobrevivente do Holocausto: “Eu poderia simplesmente ter ignorado e provavelmente cometido os mesmos erros repetidamente em minha vida, mas aprendi com isso ”.

Harry também falou sobre preconceito inconsciente dentro da família real enquanto o documentário investigava imagens racistas dentro das instituições reais e o broche “blackamoore” da princesa Michael de Kent, dizendo que é “um trabalho constante em andamento para todos, inclusive para mim”.

Meghan não pôde convidar a sua sobrinha para o seu casamento

Meghan é próxima de sua sobrinha Ashleigh (filha biológica de Samantha Markle), mas não pôde convidá-la para o casamento real devido ao comportamento de Samantha.

“Como explicamos que essa meia-irmã não foi convidada para o casamento, mas a filha da meia-irmã sim?” Meghan disse sobre a posição de sua equipe de comunicação. “Assim, com Ashleigh, a orientação na época era não permitir que ela viesse ao nosso casamento. Eu estava no carro com H, liguei para ela e a colocamos no viva-voz e conversamos sobre a orientação que estávamos recebendo e por que essa avaliação estava sendo feita e... e isso é doloroso”.

Enquanto isso, Ashleigh relembrou em lágrimas: “Acho que disse que estava magoada em algum nível, mas entendi de onde vinha. Saber que foi por causa de minha mãe biológica que esse relacionamento tão importante para mim, foi impactado dessa forma ... sentir que por causa dela foi tirado, tem sido difícil”.

O relacionamento da princesa Diana com os paparazii impactou completamente o princípe Harry

“Raramente tínhamos um feriado sem alguém com uma câmera pulando de um arbusto ou algo assim. Dentro da família, dentro do sistema, o conselho que sempre é dado é ‘não reaja, não alimente isso’”, explicou o príncipe Harry. “Sempre houve uma pressão pública, com seu quinhão de drama, estresse e também lágrimas. E testemunhar aquelas lágrimas. Eu sempre podia ver isso no rosto da minha mãe. E acho que esses são os momentos em que pensei ‘espere, espere um segundo, talvez. O que eu sou? Quem sou eu? Do que eu faço parte?’”