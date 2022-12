“Dorzinha no coração”, diz Giovanna Ewbank sobre crescimento dos filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank não esconde de ninguém que é a maior mãe coruja das celebridades brasileiras: frequentemente, posta seu dia a dia com os filhos, Titi, Bless e Zyan.

Mas, como toda mãe, sente que os pequenos crescem muito rápido. “Dá uma dorzinha no coração ver que eles já estão crescendo, porque a gente quer sempre deixar nossos filhos debaixo das nossas asas. Mas é muito bonito ver o crescimento deles como pessoas, como seres humanos”, disse ela, em entrevista recente à revista Quem.

Justamente por isso, ela faz questão de aproveitar cada pequeno momento com o trio - e o resultado são posts que encantam seus fãs, semana a semana.

“Agora é curtir o máximo possível o tempo que eu puder ficar com os meus filhos, até que eles cresçam e não queiram ficar tanto com a mãe”, torceu Gio.

As férias deste ano, ao que tudo indica, serão aproveitadas no novo espaço que ela e o marido Bruno Gagliasso compraram há pouco tempo, um rancho no interior do Rio de Janeiro, onde a família tem curtido os últimos meses. Bem diferente do clima tradicional de praia da pousada que eles mantém em Fernando de Noronha, no Nordeste.

Giovanna Ewbank visita feira de arte nos EUA com Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank e seu marido, o ator Bruno Gagliasso, estão aproveitando os dias de folga para curtir a vida artística em Miami, cidade dos Estados Unidos que o casal escolheu para o momento.

Gio e Bruno compareceram à Art Basel Miami, feira que rolou no Miami Design District na última segunda-feira (5). O passeio exigia conceito - o casal soube entregar. Confira a história completa aqui.

