Decorando a casa nova, Jojo Todynho faz promessa para fãs: “Como idealizei”

Jojo Todynho aproveitou os dias sem jogos da Copa do Mundo para ir às compras e falar sobre seu novo projeto. Entrando no clima de Natal, a famosa mostrou um pouco da nova decoração da sua casa e disse que vai voltar com seu canal no Youtube.

“Karina [a decoradora de Jojo] disse que vamos colocar um pisca-pisca mais quente e sofisticado na árvore. Falei que tudo bem, mas na minha varanda eu quero aquele que a pessoa está na portaria e fala: “Opa, de quem é aquela casa ali?!”, disse a cantora, ao mostrar tudo nos Stories do Instagram.

Quem assistiu aos vídeos viu que Jojo comprou pratos temáticos, jogo de talher, toalha para sua mansão, que fica no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro: “Está ficando como eu imaginei. Eu odeio coisa cafona, sou como o grupo de pagode menos é mais. Vai ficar bonito e sofisticado”, contou ela, afirmando que depois vai mostrar tudo no canal.

Lustre de Luxo chama a atenção dos fãs de Jojo Todynho (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho também surpreendeu os fãs ao mostrar um lustre dourado, que custa em média R$ 10 mil e fica na sala de jantar: “Eu falei para vocês que ia mostrar meu lustre novo. Comprei esse aqui, de milhões, minha sala vai ficar bonita! Coisa linda, bebê!”.

A sala da apresentadora do “Central da Copa” conta ainda com um grande espelho e um quadro com a foto de um leão.

Para quem não sabe, Jojo comprou a mansão há três anos e está reformando o local desde então. Ao Jornal Extra, ela contou como encontrou a moradia: “Em 2019, eu estava procurando uma casa e vi uma lindona, de R$ 1 milhão e pouco, mas pensei: ‘pra que eu vou dar tanto dinheiro numa casa na Barra, com IPTU caríssimo?’. Passou um tempo e eu encontrei uma outra casa maravilhosa, com mais de mil metros quadrados. Pelo tamanho dela, paguei barato”.

