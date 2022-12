Celine Dion revela diagnóstico de doença rara e cancela turnê em vídeo emocionante

Celine Dion revelou em um vídeo emocionante que ela foi diagnosticada com uma rara condição neurológica que a forçou a cancelar suas próximas datas da Courage World Tour em 2023.

“Venho lidando com problemas de saúde há muito tempo e tem sido muito difícil para mim enfrentar esses desafios e falar sobre tudo o que tenho passado”, disse a cantora de 54 anos na quinta-feira em um vídeo do Instagram. “Recentemente, fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado síndrome da pessoa rígida [SPS], que afeta algo como uma em um milhão de pessoas”.

Ela continuou: “Enquanto ainda estamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido. Infelizmente, o espasmo afeta todos os aspectos da minha vida diária, às vezes causando dificuldades quando eu ando e não me permitindo usar minhas cordas vocais para cantar do jeito que estou acostumada”.

A cantora - que anteriormente adiou as datas dos shows do Courage em 2022 devido a problemas médicos “persistentes” - confirmou que o diagnóstico significa que ela não poderá reiniciar a turnê na Europa como planejado.

“Tenho uma grande equipe de médicos trabalhando ao meu lado para me ajudar a melhorar, e meus preciosos filhos, que estão me apoiando e me dando esperança”, disse ela, com lágrimas nos olhos. “Estou trabalhando duro com meu terapeuta de medicina esportiva todos os dias para recuperar minha força e minha capacidade de desempenho novamente. Mas tenho que admitir, tem sido uma luta. Tudo o que sei é cantar. É o que fiz durante toda a minha vida, e é o que mais amo fazer. Sinto tanto falta disso. Sinto falta de ver todos vocês, estar no palco, e de me apresentar para vocês”.

Ela concluiu: “Eu sempre dou 100 por cento quando faço meus shows, mas minha condição não me permite dar isso agora. Para eu entrar em contato com vocês novamente, não tenho escolha a não ser me concentrar na minha saúde neste momento, e tenho esperança de estar no caminho da recuperação. Este é o meu foco e estou fazendo tudo o que posso para me recuperar”.

Além de interromper sua turnê Courage em janeiro de 2022, os “espasmos musculares graves e persistentes” de Dion atrasaram o retorno planejado da cantora para sua residência em Las Vegas em outubro de 2021.

De acordo com a Yale Medicine, a doença é um distúrbio autoimune e neurológico que leva à rigidez e espasmos no tronco e nos membros.

Dion inicialmente começou sua turnê Courage no Canadá em setembro de 2019 e continuou com duas apresentações em Nova Jersey em março de 2020. Ela estava programada para relançar a turnê em Praga em fevereiro, antes de uma viagem de oito meses pela Europa.