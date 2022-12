Ana Maria Braga participa de reunião para definir o futuro do “Mais Você” na Globo

O futuro de Ana Maria Braga nas manhãs da Globo parece incerto e, por isso, a apresentadora do “Mais Você” teria pedido uma reunião de urgência antes do ano acabar. Segundo o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV, a famosa também fez algumas exigências.

“Ela chamou uma reunião. Foi ela que pediu, antes do ano terminar, porque tinha muita coisa marcada para o final de ano. A apresentadora pediu para ser ainda no início de dezembro. Metade da reunião foi presencial e a outra parte foi por aplicativo”, disse o jornalista.

No “A Tarde é Sua”, o colunista disse que Ana Maria Braga falou sobre os patrocinadores do “Mais Você” e também fez uma certa pressão para saber qual será o seu futuro dentro da emissora carioca. Ele disse ainda que o diretor Mariano Boni pediu para os participantes ficarem calmos.

Ana Maria Braga comete gafe e fala de namorado no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

“A Globo já ficou ‘P’ da vida porque a Ana participou dessa reunião, que durou quase três horas, mas a famosa não ficou até o fim. A Ana Maria Braga teria levado dois anunciantes para essa reunião, anunciantes que teriam contrato fixo com ela”, contou Lo-Bianco, que afirmou ainda que os anunciantes poderiam deixar a faixa matinal caso Ana deixasse a TV Globo.

Mesmo com os boatos sobre a possível saída de Ana Maria Braga da Globo, a apresentadora ganhou, no programa exibido na quarta-feira (07), um camarim novo.

Quem acompanhou o programa ao vivo viu o momento que Jairo de Senter encontrou com a veterana e anunciou que ela estava no “Dando um Retoque”, quadro de reforma do matinal: “Eu vou fazer uma surpresa para você. Você pode ir para sua casa, para fazenda, para onde você quiser. Eu vou ficar aqui e dar um retoque no seu camarim”, disse ele.

Fabrício Battaglini e Talitha Morete com Ana Maria Braga (Mauricio Fidalgo/Globo)

“Gente, ele está muito nervoso. Fique calmo, eu acho que você faz muito bem as coisas que você faz. Eu vou sair e na segunda-feira eu volto com um camarim novo”, comentou Ana, que mostrou um pouco da sua intimidade na Globo.

Segundo ela, a gravação aconteceu durante uma sexta-feira e ela só soube na semana seguinte, quando chegou para apresentar o programa da Globo ao vivo: “Ana Maria já saiu. Agora, estamos com o camarim todo para o ‘Dando um Retoque’. Ela pediu muito cuidado com o altar e a equipe fará”, celebrou o arquiteto.

