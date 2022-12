“Travessia”: Mistério sobre pai de Brisa volta a ser assunto na novela da Globo

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Creusa (Luci Pereira) e Brisa (Lucy Alves) terão que lidar com um problema do passado. Na trama de Gloria Perez, a protagonista receberá uma importante pista sobre o seu pai.

Será a própria Creusa que deixará escapar, fazendo com que a namorada de Oto (Romulo Estrela) fique nervosa, já que ela não sabe muita coisa sobre ele. Na cena, prevista para ir ao ar em 16 de dezembro, Brisa vai à igreja e acaba sendo abordada por um homem misterioso, que dirá uma mensagem enigmática.

Segundo o roteiro, a protagonista de “Travessia” vai ouvir do desconhecido que uma pessoa da família dela está mais próxima do que se imagina. Assustada, Brisa foge e o homem some. Depois, Creusa deixará escapar uma informação que nunca revelou para sua afilhada.

Em "Travessia", Creusa (Luci Pereira) dá pista sobre o pai de Brisa (Lucy Alves) (Divulgação/Globo)

Sem entender o motivo de todo seu passado retornar, a personagem de Lucy Alves na novela comenta com Tininha sobre a mensagem e a amiga levantará a hipótese do pai dela continua vivo, mas que ela deve conversar com sua madrinha.

LEIA TAMBÉM: Márcia será humilhada em “Chocolate com Pimenta”; relembre a cena

Segundo ela, a mãe de Brisa estava sozinha quando morreu no parto, que foi realizado dentro de um barco, deixando na cabeça da maranhense a hipótese de que seu pai ainda está vivo. Em “Travessia”, Creusa também fica nervosa, mas tenta segurar a onda para não falar tudo que sabe.

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) perde a guarda do filho ao defender Oto (Romulo Estrela) (Reprodução/Globo)

Vale destacar que no capítulo que foi ao ar no dia 11 de outubro, a protagonista da novela de Gloria Perez surgiu em cenas que deixaram claro que era órfã de pai e mãe: “Se eu tivesse mãe e pai vivo pra falar contigo do jeito que ela fala, queria ver se tu não ficavas injuriado também”, disse a personagem de Lucy Alves.

Além deles, o elenco de “Travessia” conta com Dandara Mariana, Vanessa Giácomo, Cássia Kis, Indira Nascimento, Humberto Martins, Rafael Losso, Nathália Falcão, Drica Moraes, Luci Pereira, Vicente Alvite, Danielle Olímpia, Bel Kutner, Marcos Caruso, Ana Lúcia Torre, Raul Gazolla, Aoxi, Ailton Graça, Flavia Reis, Noémia Costa, Tabata Contri, Renata Tobelem, Guilherme Cabral e Otavio Muller, entre outros famosos.

LEIA TAMBÉM: Saiba como Brisa perde a guarda de Tonho em “Travessia”, mesmo após conselho