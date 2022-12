Márcia será humilhada em “Chocolate com Pimenta”; relembre a cena

Depois de apanhar do pai em "Chocolate com Pimenta", Márcia (Drica Moraes) será expulsa de casa (Reprodução/Globo)

Nos próximos capítulos de “Chocolate com Pimenta”, a relação secreta de Márcia (Drica Moraes) e Vivaldo (Fúlvio Stefanini) será exposta para todos os moradores da cidade. A notícia será dita depois que o casal for flagrado por Bárbara (Lília Cabral), que chega ao local ao receber uma mensagem anônima, enviada por Sebastian (Tarcísio Filho).

Na reprise especial da trama, o vigarista afirma que o marido da personagem está com outra mulher no hotel da cidade, deixando a vilã irritada. Ao saber disso, ela vai até o prédio e invade o quarto para confrontar Vivaldo, mas ela não encontra Márcia, já que ela consegue escapar pela janela.

Segredo de Márcia (Drica Moraes) será revelado em "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Na cena, a manicure será flagrada por Beto (Alexandre Barilari), que já desconfiado que a patroa estava saindo com o prefeito da cidade da novela “Chocolate com Pimenta”. Sem saber, ele acaba indo ao encontro da dona do salão de beleza, já que Márcia havia marcado hora com ele para passar tônico capilar no cabelo.

LEIA TAMBÉM: Pé frio, Fábio Porchat revelou onde vai assistir a final da Copa do Mundo

Dentro do hotel, Vivaldo, no entanto, não consegue esconder o caso fora do casamento por muito tempo. Depois disso, Márcia diz que almeja se tornar a primeira-dama da cidade e quer que o prefeito coloque um ponto final na sua relação com Bárbara. Segundo ela, o relacionamento deles deve se tornar público. Desconfiada, a primeira-dama irá novamente ao local, mas dessa vez, Márcia fará questão de ser flagrada por ela, que arma o maior barraco diante de toda a cidade.

Com tanta confusão, Márcia é humilhada e leva surra de cinto de Margarido (Osmar Prado), mas a manicure tenta se justificar, afirmando que ela vai casar com Vivaldo: “Como ele vai casar com você se ele é um homem casado?”, questiona o pai.

Margarido não engole a história, e lhe dá uma surra de cinto na filha: “Nunca é tarde para o pai dar uma lição na filha! Você pode ser burra velha, mas você vai aprender! Senta aqui, sua desgramada!”, grita o caipira.

LEIA TAMBÉM: “Feed da Ana” causa momento constrangedor entre Ana Maria e repórter