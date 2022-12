Lake Bell brinca que ela é ‘uma mãe melhor’ quando está chapada: ‘Fico no nível deles’

A atriz e cineasta de 43 anos, Lake Bell, disse que “não consegue passar as férias sem maconha” durante um painel sobre a normalização da maconha na quarta-feira na festa de estreia da campanha Cann x Jane “Cann-Do Holiday” na NeueHouse Hollywood.

“Sou uma mãe melhor quando tenho apenas dois Canns. Fico no nível deles”, explicou Bell. “Eu fico tipo, ‘Isso é um dinossauro maluco!’ Tipo, ‘Vamos para o chão agora e seremos dinossauros malucos, vamos abrir alguns presentes.’ Eu me torno literalmente uma criança”.

O painel - que foi moderado por Taylor Lorenz do The Washington Post e também contou com Rosario Dawson, membro do conselho da Cann, Mary Pryor, co-fundadora da Cannaclusive, Sócrates Rosenfeld, CEO da I Heart Jane, e Luke Anderson, co-fundador da Cann - abordou suas relações pessoais com a cannabis e como tem melhorado as disparidades raciais na indústria da cannabis.

Escrito e dirigido por Bell, o curta-metragem “Cann-Do Holiday” centra-se em uma reunião sazonal com a família, que é salva com a ajuda do tônico com infusão de THC e CBD da Cann. A campanha também é estrelada por Meg Stalter, Benito Skinner, Brandon Kyle Goodman, Lauren Wasser, Bre-Z e Raja.

Bell compartilha a guarda da filha Nova, 8, e o filho Ozgood, de 5 anos e meio, com o ex-marido Scott Campbell, com quem ela foi casada de 2013 a 2020. Mais recentemente, ela foi romanticamente ligada a Chris Rock.

Depois de revelar sobre o diagnóstico de epilepsia de sua filha Nova em 2020, Bell disse à People em outubro que sua filha está em um “lugar de estabilidade e calma”, acrescentando: “Mas estamos comprometidos em apenas apoiá-la”.

“Preciso bater na madeira, mas ela está livre de convulsões há alguns meses”, disse ela. “Portanto, sinto-me muito grata por celebrá-la dessa maneira. E foi um ótimo ano para ela e para a família”.

Bell acrescentou: “Ela é como uma pequena defensora da consciência da epilepsia e ela compartilha isso com sua escola. E estamos orgulhosos dela por isso”.