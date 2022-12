Jade Picon é maquiada por Rodrigo Lombardi, que fica nervoso: ‘a mão tremia’

Os bastidores da novela “Travessia” têm tido dias de clima descontraído: parte dos atores têm postado brincadeiras com Jade Picon, a novata do elenco.

Na última quarta-feira (7), o ator Rodrigo Lombardi postou uma foto com a influenciadora digital, mostrando o resultado de uma lona sessão de maquiagem - ou foi o que ele tentou convencer.

“E a beleza de hoje foi Jade Picon. A mão tremia, mas ela foi muito gentil comigo e ainda me deu uns toques! Obrigado! Gostaram?”, contou o Moretti da novela aos seus seguidores na legenda, em tom de brincadeira.

https://www.instagram.com/p/Cl4gMTaug3B/

Jade não resistiu e entrou na brincadeira, não apenas posando para a foto, mas também respondendo à postagem do ator. “Socorro”, riu a atriz.

Pelos stories, foi possível ver que a atriz chegou ao camarim e acabou entrando na brincadeira de Rodrigo, quando encontrou com ele. Em um determinado momento, ela acabou pulando da cadeira e assustando todo mundo no local.

A mesma brincadeira já tinha sido feita com Romulo Estrela e Alexandre Nero, que interpretam Oto e Stênio, respectivamente.

Jade Picon faz exames de rotina e confessa medo aos seguidores

A atriz Jade Picon aproveitou a pausa nas gravações da novela “Travessia” para cuidar de sua saúde e realizar exames de rotina, na última terça-feira (6).

Através dos stories no Instagram, ela postou uma sequência de vídeos em que compartilha com seus seguidores toda a trajetória do momento.

“Dia de exames”, escreveu a atriz na legenda. Na sequência, usou um filtro no rosto para esconder sua real expressão, pois estava prestes a revelar aos seguidores um medo antigo.

“Eu tenho trauma de agulhas”, compartilhou Jade. A enfermeira que estava realizando os procedimentos chamou sua atenção: “Fica mexendo no celular que você se distraí”, avisou a profissional. Confira a história completa aqui.