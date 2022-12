‘Harry & Meghan’: membros da família real não foram convidados para falar no documentário

Uma fonte do palácio disse à People que nem os membros da família real, nem o Palácio de Buckingham ou o escritório do Príncipe William no Palácio de Kensington foram abordados para comentar o conteúdo da série documental ‘Harry & Meghan’, que estreou nesta quinta-feira, na Netflix.

Apesar disso, logo no início da série, há uma mensagem que afirma que “Os membros da família real se recusaram a comentar o conteúdo da série”.

Quem estava atrasado para o primeiro encontro? Harry & Meghan. Volume I: Já disponível. pic.twitter.com/xnqdteEyzI — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 8, 2022

A série começa com uma mensagem dizendo: “Este é um relato em primeira mão da história de Harry e Meghan, contada com um arquivo pessoal nunca antes visto”. Acrescentando que “todas as entrevistas foram concluídas até agosto de 2022″, um mês antes da morte da avó do príncipe Harry, a rainha Elizabeth II.

Nos três primeiros episódios (com os outros episódios chegando na próxima quinta-feira, 15 de dezembro), Meghan, 41, e o príncipe Harry, 38, se abriram sobre sua decisão de se afastar da vida real em 2020.

“Infelizmente, por não defenderem algo, eles estão nos destruindo”, disse Meghan em uma cena inicial, aparentemente referindo-se à família real. O vídeo foi autofilmado enquanto ela estava na Ilha de Vancouver, Canadá, enquanto o príncipe Harry ficou em Londres depois que eles anunciaram a mudança de seus papéis reais.

Eles também falaram sobre Meghan conhecer alguns membros da realeza, incluindo a avó do príncipe Harry, a rainha Elizabeth, o irmão príncipe William e a cunhada Kate Middleton.

Harry disse que, a princípio, sua família ficou impressionada com Meghan. “O que obscureceu o julgamento deles foi que ela era uma atriz americana”, disse ele.

Harry fala sobre sua mãe, a princesa Diana, em documentário

O duque de Sussex tinha apenas 12 anos quando a princesa Diana morreu em um acidente de carro em Paris. “Eu sempre me lembro de sua risada, sua risada atrevida. Ela dizendo para mim: ‘Você pode ter problemas, apenas não seja pego’”, revelou Harry já no primeiro episódio da série.

“Sempre serei aquela pessoa atrevida por dentro”, acrescentou. Tragicamente, as memórias de Harry sempre serão tingidas de tristeza, no entanto.

“A maioria das minhas memórias estão sendo invadidas por paparazzi”, continuou ele. “Raramente teríamos um feriado sem alguém com uma câmera pulando de um arbusto. Dentro da família, o sistema, o conselho é sempre ‘não reaja, não alimente isso’”.

Apesar disso, Harry continua seguindo as lições de vida dadas a ele por sua falecida mãe, que foram fundamentais durante seu romance com Meghan Markle. O duque de Sussex, cria um paralelo entre Lady Di e sua esposa, Meghan Markle.

O príncipe disse que estava “aterrorizado” com a quantidade de atenção da mídia que sua esposa recebeu: “Eu não queria que a história se repetisse”.