“Feed da Ana” causa momento constrangedor entre Ana Maria e repórter

O “Feed da Ana” é um dos quadros mais conhecidos e queridos pelos fãs do “Mais Você”, mas também é quando Ana Maria Braga chega a extrapolar e falar tudo aquilo que pensa ao vivo. Com Ju Massaoka no estúdio, os telespectadores lembraram de um momento complicado entre as amigas.

Na época, Ana Maria foi acusada de criar problemas dentro do matinal da Globo sem necessidade, já que ela precisou tirar a repórter do ar. Tudo aconteceu quando elas estavam em uma das provas do “Feed da Ana” e o tempo do quadro estourou e a apresentadora teria levado uma bronca no ponto eletrônico.

No "Mais Você", Ana Maria Braga vence Ju Massaoka no "Feed da Ana" (Reprodução/Globo)

No entanto, o momento que viralizou no começo de 2022 foi quando Ana Maria estava vendada para pegar o máximo de dinheiro, que estava em uma mesa, e acabou expulsando a repórter. Para quem lembra, ela atrasou o “Encontro”, que ainda era exibido após o “Mais Você” e era apresentado por Fátima Bernardes, que atualmente está no “The Voice Brasil”.

“Estão me avisando que acabou o tempo, a gente tem que dizer tchau. Não chegue perto de mim, que eu vou fazer o exame”, disse Ana Maria Braga, que precisou ser afastada por causa da Covid-19: “De repente, em um dia lindo como hoje, eu chego no camarim e meu cabeleireiro, por sinal, desculpe o cabelo… Meu amigo Márcio, me liga e diz: ‘Acabei de fazer o teste, eu tô com covid’”, explicou ela.

Louro Mané fica no vácuo de novo

Louro Mané voltou a gemer no “Mais Você”. Nesta terça-feira (06), o mascote do matinal da Globo se empolgou durante a receita feita por Ana Maria Braga, que estava ensinando a fazer um bolo de mandioca.

Ana Maria e Louro Mané nos bastidores do "Mais Você" (Reprodução/Twitter)

Logo no início do quadro, enquanto falava os ingredientes da sobremesa, o filho de Louro José começou a falar da quantidade de ovos que era preciso colocar e soltou um grande gemido, mas a apresentadora da Globo não entrou em muitos detalhes e deu uma leve risada.

Depois, Ana Maria Braga brincou com ele ao trocar uma porção de mandioca ralada por uma de queijo e fez o mascote se atrapalhar e também dar muitas gargalhadas: “Enganei o bobo”, disse a famosa, ao fazer a pequena mudança no roteiro do “Mais Você”.

