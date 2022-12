Farofa da Gkay termina com nova “rainha da pegação” e declaração de amor

A Farofa da GKay chegou ao fim na noite desta quinta-feira (08) e mesmo tendo muitos acontecimentos secretos, o evento que aconteceu em Fortaleza finalizou com uma nova rainha da pegação e com uma declaração de Carlinhos Maia ao ex-marido.

Durante a festa, a ex-BBB Viih Tube, que espera sua primeira filha, passou a coroa de rainha da pegação para a influenciadora Karoline Lima, ex-mulher do jogador da seleção Éder Militão, que chegou a ser criticado por Jojo Todynho.

A cerimônia aconteceu quando a ex-BBB foi chamada no palco por Gkay, responsável pelos três dias de festa. Na última edição que participou, a influencer levou a coroa ao dizer que tinha beijado 46 bocas nos três dias do evento, que celebra o aniversário de Gessica Kayane. Não se sabe ainda quantas bocas Karol beijou, mas ela foi flagrada com o ex-BBB Rodrigo Mussi, o youtuber Jon Vlogs e o tiktoker Onilson Neto.

Eliezer e Viih Tube foram na Farofa da GKay e ex-BBB deixou de ser a rainha da pegação (Reprodução/Instagram)

Já Carlinhos Maia aproveitou o show de Ivete Sangalo e fez um discurso para o seu ex-marido, o influenciador Lucas Guimarães, que estava na plateia. Ele destacou os 13 anos de companheirismo e também sobre um motivo “fútil”.

“Dessa vez quando eu vi que o amor da minha vida estava indo embora de verdade por uma parada fútil. Seria muito lindo se a gente viesse aqui, desse beijo e a gente voltasse. Só que dessa vez nem eu quero isso. Eu só quero que ele entenda o quanto eu estou disposto no dia a dia a mudar e amar ele, não para a internet, mas dessa vez para ele”, falou o influencer.

Não sabemos como essa história vai acabar, mas Lucas teria se emocionado e chorado ao ouvir as palavras de Carlinhos Maia. Além disso, eles podem ter deixado o evento juntos.

Carlinhos Maia se declara para o ex-marido na Farofa da GKay (Reprodução/Instagram)

Exibida na TV

Com muitos shows, como o de Gloria Groove, que encerrou a festa, além de Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Wesley Safadão, a Farofa da GKay foi transmitida ao vivo, pela primeira vez, neste ano.

O Multishow e o Globoplay compraram os direitos e levaram ao ar parte das comemorações de Gkay. O programa é levado ao ar a partir das 22h, até quinta-feira (08). No melhor esquema reality show, a atração mostra as mais de 400 celebridades que circulam pelo local. Já o dark room, onde a pegação acontece, não é exibida, já que nenhuma câmera pode entrar.

