Jade Picon faz exames de rotina e confessa medo aos seguidores

A atriz Jade Picon aproveitou a pausa nas gravações da novela “Travessia” para cuidar de sua saúde e realizar exames de rotina, na última terça-feira (6).

Através dos stories no Instagram, ela postou uma sequência de vídeos em que compartilha com seus seguidores toda a trajetória do momento.

“Dia de exames”, escreveu a atriz na legenda. Na sequência, usou um filtro no rosto para esconder sua real expressão, pois estava prestes a revelar aos seguidores um medo antigo.

“Eu tenho trauma de agulhas”, compartilhou Jade. A enfermeira que estava realizando os procedimentos chamou sua atenção: “Fica mexendo no celular que você se distraí”, avisou a profissional.

Jade Picon (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Ao final, tranquilizou os fãs sobre do que se tratava exatamente. “Fazendo exame de fim de ano, para ver se está tudo bem com a saúde... Essas coisinhas que eu faço todo final de ano. Não gosto, viu? Mas é necessário”, alertou.

Jade Picon está no ar como Chiara, uma das protagonistas de “Travessia”. Esse é seu primeiro papel como atriz de novela - e entre elogios e críticas, tem se destacado como um dos principais assuntos ao longo dos meses de exibição do folhetim de Glória Perez.

