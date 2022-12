Farofa da Gkay: “Não morri”, diz MC Loma, ao rebater críticas por ir em festa

A cantora MC Loma resolveu alfinetar os internautas que estavam criticando-a por ter comparecido à festa de aniversário da humorista Gessica Kayane, a famosa “Farofa da Gkay”.

Através do Twitter, ela rebateu seu críticos nesta quarta-feira (7). “Eu virei mãe, não morri, não”, disparou a jovem. Ela ainda esclareceu as medidas que tinha tomado, para quem estava preocupado com sua filha.

“Minha filha ‘tá’ com a avó que tá sendo muitooooo bem cuidada”, informou a cantora.

Minha filha tá com a avó que tá sendo muitooooo bem cuidado.

Eu virei mãe, não morri não 😘 — LOMA 🐟 (@mclomaofficiall) December 7, 2022

Sua filha, Melanie, tem apenas três meses de idade. Os internautas a criticavam por conta do afastamento, mas logo apareceram alguns para rebaterem os comentários negativos.

“Para mim, não faz o menor sentindo vocês tarem criticando MC Loma, Boca Rosa, Karoline e todas as mães que estão na farofa da Gkay sem os filhos. Vocês somem por dias e larga a criança de vocês com a avó e ninguém fala nada”, disse uma fã.

Para mim, não faz o menor sentindo vocês tarem criticando MC Loma, Boca Rosa, Karoline e todas as mães que estão na farofa da Gkay sem os filhos. Vocês somem por dias e larga a criança de vocês com a avó e ninguém fala nada. — AMAR(ELA) (@ni_leve) December 7, 2022

Os comentários começaram na última terça-feira (6), após MC Loma surgir em um vídeo dizendo que tinha esquecido o próprio nome por conta da quantidade de bebida alcoólica que tinha consumido durante a festa.

“Agora eu vou curtir, e o meu nome é… esqueci meu nome. Eu esqueci”, disse ela, nas imagens. “Não, menina, como é teu nome, Paloma? Calma, isso é o álcool. Seu nome é Paloma, MC Loma”, disse Mariely, uma de suas parceiras que compõem o trio MC Loma e as Gêmeas Lacração.

A Mc Loma chorando porque esqueceu o próprio nome KKKKKKKKKKKKKK#FarofaNoGloboplay pic.twitter.com/QRI3G8yymF — Alves | 1921 🇧🇷 (@_f_guicec) December 7, 2022

Vale lembrar que na última “Farofa da Gkay” a cantora acabou se envolvendo com um dos convidados e, pouco tempo depois, descobriu que estava grávida. Por ser uma pessoa anônima, MC Loma decidiu que não seria vista com o pai da criança.

Leia também: Farofa da Gkay: Tirullipa é acusado de assédio e pede “perdão” para influenciadoras