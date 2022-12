VÍDEO: Fábio Rabin é detido por embriaguez no Catar e chora ao revelar ameaças: “Quase morri”

O humorista Fábio Rabin disse em um vídeo, que circula nas redes sociais, que foi detido enquanto seguia para o estádio 974, no Catar, para assistir ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (5). Segundo ele, os policiais o levaram para uma sala e questionaram várias vezes se ele estava embriagado. Chorando, ele relatou que foi ameaçado com uma arma e disse que temeu por sua vida.

FABIO RABIN HUMORISTA PRESO NO CATAR. PENSOU QUE ESTAVA NO BRASIL. PENSEI QUE FOSSE PIADA. MAS É REAL. ACONTECEU HJ CATAR pic.twitter.com/x1Rf8xp6Kb — Ricardo Salik (@RicardoSalik2) December 6, 2022

“Eu fiquei trancado numa sala com esses caras [policiais], liguei uma live lá. Acho que se não tivesse ligado a live, a essa hora eu estava morto. E eu e o cara, tem um negão que está lá, e eu quase morri porque tentei ajudar o cara. [...] Desculpa se eu estou sendo racista. Desculpa o desespero”, disse ele no vídeo.

Rabin foi levado pela polícia a uma tenda, onde a polícia leva os torcedores alcoolizados, já que consumir bebidas alcóolicas no Catar é proibido. Apenas em alguns estabelecimentos licenciados a prática é permitida.

Depois que foi liberado, já no hotel, o humorista estava mais calmo e disse em outro vídeo que se desesperou ao ser detido.

“Tentei me comunicar com os locais, sobre o ingresso e o setor que eu estava, mas não deu certo. Acabei ficando preso numa salinha, me desesperei. Minha ‘arma’ foi ligar uma live ali”, disse ele.

Ameaças

Em entrevista ao site UOL, Rabin falou que foi ameaçado por policiais armados e achou que ia morrer.”Eu achei que nunca mais ia ver minha filha”, repetia ele, chorando. “Juro que não estou fazendo isso por engajamento. Eu achei mesmo que ia morrer e só fui salvo por ter feito uma live”, destacou ele.

O humorista admitiu que tinha feito o consumo de cerveja e uísque, mas garantiu que tinham outros torcedores embriagados e que só ele foi detido. Além disso, ele afirmou que foi intimidado pelos policiais, que diziam para ele sorrir o tempo todo e faziam referências ao Alcorão. Rabin é judeu e disse ter se sentido em perigo junto aos policiais árabes.

“Os caras falaram: ‘E aí, tá sóbrio?’ A gente está aqui, no meio do rolê. Os caras me colocaram dentro de uma sala e falaram: ‘Vai, sorri’. E eu sou judeu, tá ligado? Eu fiquei sorrindo e fiquei com muito medo de perder a minha vida. Eu juro que não sou sensacionalista. Eu quero que se f*** essa me***. Não. Eu vou deletar a minha rede. Eu não sou sensacionalista. Eu só fiquei com medo de perder a minha vida. Eu quero ver a minha filha. Só isso. Só quero ver a minha filhinha junto comigo. Esse país de bo***, do car****. Eu não estou bem. Se não fosse a minha live eu estava morto”, afirmou ele.

Proibição do consumo de álcool

O consumo de bebidas alcóolicas tem restrições no Catar, já que elas são servidas em restaurantes licenciados e em muitos hotéis em todo o país. No entanto, o consumo só pode ocorrer em áreas determinadas, não sendo permitido em locais públicos, como os estádios.

Apesar dos pedidos da Fifa, essa liberação não ocorreu. Sendo assim, torcedores brasileiros tem se reunido em “esquentas” antes dos jogos nesses locais onde o consumo é liberado.

Quem é Fábio Rabin?

Rabin ficou conhecido por conta do humorístico “Comédia ao Vivo”, que já teve entre seus integrantes comediantes como Danilo Gentili, Dani Calabresa e Marcelo Adnet, e também já fez parte do elenco de emissoras como a RedeTV! e MTV.

O comediante integrou o programa “Pânico na TV” e levou o prêmio de melhor show de stand-up do “Risadaria” em 2018. Além disso, ele já fez turnês mundiais com seus shows.

