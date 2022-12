TikToker descobre a assustadora mansão britânica abandonada de Coco Chanel

A antiga casa, esconderijo secreto da estilista parisiense Coco Chanel, viralizou recentemente nas redes sociais depois que um explorador urbano postou um vídeo da propriedade abandonada.

A mansão Highlands foi o lar da fundadora da Chanel e ela viveu lá na década de 1920 com seu amante Hugh Grosvenor. A casa ainda está cheia de objetos de luxo que antes pertenciam à estilista.

O explorador urbano Matt, do canal do Youtube Finders Beepers, deu uma olhada na propriedade abandonada em 2020, afirmando que a casa “cheira a Chanel No. 5″, segundo o Mirror.

Matt compartilhou a filmagem da propriedade em sua conta no Youtube e acrescentou que “um quarto tinha garrafas de cerveja, além de barris de vinho dentro”.

Ele continuou: “Foi realmente fascinante pensar sobre quem poderia ter sido a última pessoa a beber uma daquelas garrafas. Todo o lugar era incrível e ter a oportunidade de realmente entrar lá foi uma loucura”.

De acordo com o Daily Record , o explorador urbano também afirmou que estava “no limite” depois de ouvir barulhos estranhos dentro da mansão abandonada e sentir que estava sendo observado, possivelmente pela própria Sra. Chanel, que faleceu em 1971.

A casa contém 22 quartos e foi originalmente construída em 1873, depois que uma casa no mesmo local foi destruída em um incêndio.

Chanel foi amante do duque entre 1924 e 1930 e diversos verões no retiro nas Terras Altas, redecorando todos os cômodos com um belo papel de parede floral inspirado em seu apartamento em Paris. Rosehall está desabitada desde 1967 e está no registro de propriedades de alto risco da Escócia, com extensa podridão seca.

A casa abandonada deveria se tornar um hotel em 2014, mas as negociações anteriores fracassaram. Era então uma das propriedades mais caras da Escócia quando foi comercializada em 2015.

A Rosehall House finalmente foi vendida no final de 2020, depois de quatro anos no mercado. No entanto, o trabalho de renovação ainda não foi iniciado na propriedade.

Em eventos mais recentes, TikTokker @abandoned.scotland deu uma olhada no site abandonado em agosto de 2022, afirmando no texto na tela: “Depois de anos no mercado, finalmente foi trazido... o preço pedido era de três milhões. "

E m outro vídeo do TikTok de @scousersinavan, o criador do conteúdo percorre a antiga casa da Sra. Chanel, descrevendo o piso do andar de cima como ‘inseguro’.

O TikToker também mostra o antigo guarda-roupa e a cômoda de Chanel, onde ela costumava guardar seus amados designs.