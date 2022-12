‘The Office’: Mindy Kaling diz que a série não faria sucesso se fosse lançada hoje

Mindy Kaling está olhando para o The Office com um olhar crítico. A ex-roteirista e membro do elenco da icônica comédia sitcom, disse em uma nova entrevista que “muito” do humor do programa não seria bem visto hoje em dia.

“Esse programa é tão inapropriado agora” , disse Kaling na quinta-feira no Good Morning America, enquanto promovia seu novo selo editorial. “Os roteiristas com quem ainda estou em contato agora, sempre conversamos sobre o quanto desse programa provavelmente não poderíamos fazer agora. Os gostos mudaram e, honestamente, o que ofende as pessoas mudou muito agora”.

Ela acrescentou: “Acho que, na verdade, essa é uma das razões pelas quais o programa é popular, porque as pessoas sentem que há algo meio destemido ou sem tabu sobre o que se fala na série”.

Kaling também disse que não planeja mostrar o The Office para seus filhos tão cedo - ou nunca. “Eu meio que acho que talvez nunca”, ela brincou.

Baseada na série de TV britânica de mesmo nome, The Office foi ao ar por nove temporadas, de 2005 a 2013, narrando as provações e tribulações de funcionários de uma empresa de papel da Pensilvânia em estilo mockumentary.

Kaling interpretou Kelly Kapoor, uma representante de atendimento ao cliente egocêntrica, e seus colegas de elenco incluíam Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer e Rainn Wilson.

Questionada sobre o que ela achava que sua personagem faria hoje em dia, Kaling respondeu: “Acho que ela teria deixado Dunder Mifflin para se tornar uma influenciadora. E então provavelmente seria cancelada quase imediatamente. Na verdade, a maioria dos personagens daquele programa seria cancelada por enquanto”.

Os tempos mudaram e, aparentemente, segundo a ex-roteirista a própria série, além de seus personagens, teria sido cancelada se fosse feita hoje. O que não explica porque, nos últimos anos, ela ter ganhado cada vez mais público.