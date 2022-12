Tati Machado, do “Encontro”, quebra a discrição e revela quem é seu marido

No “Encontro”, Tati Machado é responsável por falar sobre os últimos acontecimentos dos famosos e também sobre os bastidores dos programas da Globo. Mas, em suas redes sociais, a famosa prefere manter sua vida pessoal no privado, focando apenas em seu quadro no matinal da TV Globo.

No entanto, recentemente, Tati usou as redes sociais para se declarar para o seu marido, o cineasta Bruno Monteiro. No post romântico, ao som de ‘If ain’t got you’, música de Alicia Keys, ela aparece ao lado do seu amor, deixando os seus seguidores suspirando.

No vídeo, a repórter do “Encontro” também mostrou o cineasta marido dançando e cantando durante um show e na legenda falou sobre o momento: “Mais um daqueles vídeos para a gente assistir junto quando ficarmos velhinhos, amor”.

A legenda segue com Tati Machado elogiando o marido e falando dos planos para o futuro: “Você em um show. Você cantando um daqueles raps que a gente escuta quando viaja ou que te vejo cantarolando pela casa. Você é livre, você é vivo! Tô usando a desculpa do Valentine ‘s Day (Dia dos Namorados), que nem é uma data nossa, para dizer que te amo todo dia, tá bom? Mesmo quando você não coça as minhas costas”, escreveu ela.

Convivendo diariamente com Patrícia Poeta e Manuel Soares, que seguem no comando do “Encontro”, Tati Machado mudou para São Paulo, onde o programa é feito, mas segue sem mostrar sua vida na capital paulista, seguindo uma tática que faz desde que estreou na Globo, que é deixar sua vida pessoal bem discreta nas redes sociais.

Porém, o post para o maridão rendeu muitas curtidas e comentários dos amigos e fãs, que seguem a repórter desde o “Se Joga”, extinto programa da emissora, que era apresentado por Fernanda Gentil, que está na geladeira da TV Globo.

