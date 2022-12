Mais Você: Ana Maria e Louro Mané se estranham durante receita de bolo de mandioca

Ana Maria e Louro Mané nos bastidores do "Mais Você" (Reprodução/Twitter)

Louro Mané voltou a gemer no “Mais Você”. Nesta terça-feira (06), o mascote do matinal da Globo se empolgou durante a receita feita por Ana Maria Braga, que estava ensinando a fazer um bolo de mandioca.

Logo no início do quadro, enquanto falava os ingredientes da sobremesa, o filho de Louro José começou a falar da quantidade de ovos que era preciso colocar e soltou um grande gemido, mas a apresentadora da Globo não entrou em muitos detalhes e deu uma leve risada.

Vem no passinho com o Lourinho 😎😎😎 #MaisVocê pic.twitter.com/UCHUyPwA6S — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 6, 2022

Depois, Ana Maria Braga brincou com ele ao trocar uma porção de mandioca ralada por uma de queijo e fez o mascote se atrapalhar e também dar muitas gargalhadas: “Enganei o bobo”, disse a famosa, ao fazer a pequena mudança no roteiro do “Mais Você”.

Por fim, Ana Maria Braga cortou um grande pedaço do bolo de mandioca para Louro Mané comer e explicou, mais uma vez, o motivo para fazer receitas mais simples: “Por causa da Copa do Mundo, estamos com o programa mais curto, então, eu tenho que trazer que receitas que caibam nesse formato. Eu acho bom e fica mais tranquilo para quem está em casa”, disse a veterana.

Confira a receita feita por Ana Maria Braga

Bolo de mandioca feito por Ana Maria Braga no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Ingredientes

1 e meia xícara de chá, ou 360 mililitros de leite

4 ovos

2 xícaras de chá, ou 360 gramas de açúcar

1 pitada de sal

50 gramas de manteiga derretida

1 e meia xícara de chá, ou 160 gramas de queijo meia-cura ralado grosso

500 gramas ou 3 xícaras de mandioca descascada e ralada grosso

Modo de Preparo

Em uma tigela coloque uma e meia xícara de chá de leite, quatro ovos, duas xícaras de chá de açúcar, uma pitada de sal, cinquenta gramas de manteiga derretida, uma e meia xícara de chá de queijo meia-cura ralado grosso e 500 gramas de mandioca descascada e ralada grosso. Misture bem.

Depois, transfira para uma assadeira de trinta centímetros por vinte centímetros, untada com manteiga e enfarinhada. Leve ao forno que já está a cento e oitenta graus Célsius por uma hora ou até dourar. Em seguida, retire do forno, deixe esfriar, corte em pedaços e sirva.

