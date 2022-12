Jojo Todynho entrega intimidade de jogador da seleção: “Pode morar com ouro”

Jojo Todynho faz dança do ventre no "Central da Copa" (Reprodução/Globo)

No melhor estilo “Casos de Família”, do SBT, Jojo Todynho deixou o futebol de lado e alfinetou Éder Militão, jogador da seleção brasileira, que está no Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022. Ao vivo, a famosa afirmou que o atleta não quer pagar pensão de sua filha com a influenciadora Karoline Lima.

No “Central da Copa”, da Globo, a cantora decidiu comentar sobre o tema após saber que alguns jogadores da seleção foram comer uma carne folheada de ouro em um centro comercial do país: “Se a pensão tiver em ordem, pode até morar com ouro”, exclamou ela, que questionou ainda o valor do alimento.

Jojô manda indireta para Éder Militão após seleção brasileira comer carne de ouro: “Se a pensão tiver em ordem, pode até morar com ouro.” 🗣️ pic.twitter.com/Qs1m8Tb10M — Fofoquei (@FOFOQUEl) December 5, 2022

As polêmicas de Jojo, no entanto, não ficam apenas com os jogadores da Copa do Mundo do Catar. Durante o programa da TV Globo, a famosa recebeu um beijo na boca do ator Rafael Cardoso, que terminou seu casamento com Mariana Bridi.

Convidado especial do programa “Central da Copa”, o ator esteve no estúdio da emissora na madrugada do último domingo, e chamou atenção ao beijar a cantora , horas depois do fim de seu casamento de 15 anos. A notícia foi dada pela influencer, que usou seu Instagram para informar que eles “não eram mais um casal”.

Após terminar casamento, Rafael Cardoso beija Jojo Todynho no "Central da Copa" (Reprodução/Globo)

“Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo, e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo. Mas, como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal. Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos - escreveu Mariana Bridi em sua conta no Instagram. Rafael Cardoso e Mariana Bridi são pais de Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4.

