Ida de Jade Picon ao Catar causa mal estar nos bastidores de ‘Travessia’

A atriz Jade Picon surpreendeu seus fãs - e seu próprio emprego - ao dar as caras no Catar na última segunda-feira (28), para acompanhar o jogo entre Brasil e Suíça pela Copa do Mundo.

Contudo, parece que a atitude não foi muito bem vista nos bastidores de “Travessia”, novela das 21h em que ela interpreta uma das protagonistas.

Segundo a revista Veja, os colegas de elenco reprovaram a viagem durante as filmagens, mas resolveram demonstrar a insatisfação dizendo que ela não fez falta durante o tempo em que esteve fora. Os comentários também são pontuados como se ela fosse uma “falsa fofa” - mas, apesar disso, nada se compara ao clima constrangedor que há semana assola o elenco, após os comentários polêmicos de outra colega, a atriz Cássia Kis.

Mas não foi todo mundo: a atriz Vanessa Giácomo, que interpreta Leonor, chegou a elogiar o look de Jade para a ida ao estádio. “Ameiiiii”, comentou na foto, empolgada.

Já Alessandra Negrini, que vive Guida, comentou outra foto da colega em um momento de turismo. “Nossa! Que legal que você tá aí!”, disse ela. A frase foi interpretada por alguns fãs como uma indireta. “Senti uma ironia! Ou foi coisa da minha cabeça?”, disse um deles.

Vale lembrar que após sofrer uma série de críticas, “Travessia” fará algumas mudanças em seu roteiro. Originalmente, Chiara, personagem de Jade, sofreria de síndrome de Münchausen. Contudo, a patricinha não será mais a personagem diagnosticada com a doença, passando o destino para Guida (Alessandra Negrini).

Jade permaneceu no Catar até o final da quarta-feira (30), em uma viagem promovida pela Adidas, marca com quem ela mantém parceria desde os tempos de influenciadora digital.

