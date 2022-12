Farofa da Gkay: Youtuber tem noite quente e perde cueca: “Alguém roubou”

Convidado da “Farofa da Gkay”, Jon Vlogs revelou que perdeu uma peça de roupa durante o evento que celebra o aniversário da influenciadora digital. Segundo o youtuber, logo no primeiro dia de festa ele perdeu a cueca no dark room, onde não se pode entrar com celular.

“Bom dia, minha gente. Eu fui pro dark room e voltei sem cueca. Alguém roubou minha cueca. Em algum quarto tem uma cueca azul da Calvin Klein, hein. Se vocês verem, é a minha”, disse Jon, rindo de toda situação, que marcou a estreia do espaço na festa de 2022.

No vídeo que foi compartilhado na manhã desta terça-feira (06), o youtuber contou que não sabia onde estava o seu celular, já que não é possível entrar com o aparelho no local, que segundo a própria Gkay, dona da “Farofa”, é aberto apenas às 4 horas da manhã, quando os shows são finalizados.

Além dele, outros convidados da influencer aproveitaram a festa, como o ex-BBB Guilherme Napolitano, que foi visto beijando Júlia Puzzuoli e Mayara Cardoso e o também ex-participante do reality show da Globo Rodrigo Mussi, que ficou com Karoline Lima e com a também ex-BBB Sarah Andrade.

Outra famosa que beijou muito foi Gabi Martins, que também aproveitou os shows da primeira noite do evento, mas foi flagrada beijando o streamer Lincoln Lau.

Até quando vai a “Farofa da Gkay”

A popular festa de aniversário da influenciadora digital dura três dias, ou seja, até quarta-feira (07) e segue com muitos convidados famosos e shows de grandes artistas, como Anitta, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio, Pabllo Vittar, Léo Santana, Luísa Sonza, Wesley Safadão, Matuê, É o Tchan, Xand Avião e Simone Mendes.

Além do youtuber Jon Vlogs, a festa conta com Bianca Andrade, Kéfera, Viih Tube, Eliezer, Jade Picon, Gabi Luthai, Gabriela Versiane, Gil do Vigor, Paulo André, Vanessa Lopes, Vivi, Juliano, Lucas Maciel, entre outras celebridades.

