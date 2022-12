Farofa da Gkay: Influenciador Matheus Costa e anfitriã discutem antes da festa

Nem todos os famosos: a “Farofa da Gkay”, evento que começou na última segunda-feira (5), deixou algumas celebridades de fora. O influenciador digital Matheus Costa foi um deles e, após dizer que não tinha sido convidado, acabou discutindo com a anfitriã pela internet.

“Agora é oficial: eu não fui convidado para a Farofa da Gkay”, contou Matheus aos seus seguidores, pela sua conta no Twitter. Ele é conhecido pelos vídeos que faz para TikTok e Instagram Reels em que comete erros de português de propósito, para ser corrigido por seu pai - que geralmente fica indignado com os equívocos cometidos.

Gkay não gostou da fala e logo rebateu. “Gente convidei ele agora e ele disse: ‘não tem hotel eu disse’: fechei um hotel só para convidado; ele disse que não tinha voo, eu falei: ‘aluguel um avião só pra farofa’; ele disse que não sabia como chegar no hotel, eu falei: ‘vai ter uma van te esperando no aeroporto’; enfim né…”, declarou a famosa.

gente convidei ele agr e ele disse: não tem hotel eu disse: fechei um hotel só pra convidado; ele disse que não tinha voo, eu falei: aluguel um avião só pra farofa; ele disse que não sabia como chegar no hotel, eu falei: vai ter uma van te esperando no aeroporto; enfim né… — 26 DIAS PRA FAROFA (@gessicakayane) December 4, 2022

Um seguidor chegou a sugerir que ela xingasse Matheus pelo problema que estaria causando, ao passo que Gkay disse já ter feito isso.

Fiz isso já — 26 DIAS PRA FAROFA (@gessicakayane) December 4, 2022

O influenciador precisou se explicar, através dos stories no Instagram. “Ela não precisa me chamar, o bagulho é dela, ela chama quem ela quiser, eu só falei pros meus seguidores que eu não vou. Só que ela fez um comentário no Twitter como se ela tivesse feito de tudo para eu ir e eu não quis, sendo que não é verdade, eu só falei isso ‘Gkay agora não dá mais pra eu ir’”, disse Matheus.

O evento é, na verdade, a festa de aniversário da humorista Gessica Kayane que, anualmente, costuma reunir diversas celebridades, entre artistas e influenciadores, em Fortaleza, capital do Ceará.

Para celebrar a chegada dos 30 anos, a famosa conseguiu reunir atrações dignas de um festival, como Anitta (de quem é amiga pessoal), Ivete Sangalo e Pabllo Vittar.

Leia também: Ida de Jade Picon ao Catar causa mal estar nos bastidores de ‘Travessia’