Desistência e suposta ameaça: Pétala fala sobre sua saída de “A Fazenda 14”

Depois de deixar a sede de “A Fazenda 14″, Pétala Barreiros resolveu se manifestar sobre sua desistência do reality show rural. Pelo Instagram, a influenciadora digital falou que estava bem e ganhou o apoio da equipe que cuidou de sua conta oficial.

“Ontem [segunda-feira (05)], quando eu bati o sino, eu falei: ‘Mãe, tô indo embora!’. E aconteceu um monte de coisa, depois eu conto para vocês”, disse ela, que resolveu abafar a suposta carta enviada por sua família para a produção do programa.

Segundo Adélia Soares, advogada da ex-peoa, que foi responsável por entrar com a ação, a famosa quer se reunir com Deolane Bezerra, que também deixou o programa: “Ela declarou que não queria mais ficar no programa, que ela já havia tocado o sino e que ainda assim não haviam tomado uma providência para retirá-la, abrir a porta e liberá-la. Era um desejo dela e também da família”, afirmou a advogada ao Yahoo.

No entanto, a advogada de Pétala afirmou que o real motivo não foi comunicado: “A família não disse o motivo, me passaram a decisão de rescisão de contrato, imagino a somatória de entender que existia uma injustiça dentro do programa que estava abalando emocionalmente a Pétala”.

Voltando ao desabafo de Pétala, a equipe da famosa também falou sobre a saída dela nas redes sociais e declarou apoio: “Nossa borboletinha voou! Foram meses intensos, com muitas emoções, altos e baixos, erros, acertos, amizades e parcerias, que ficarão para sempre guardados na nossa memória”.

Momento em que a Pétala passou por atendimento 😬 #ProvaDeFogo pic.twitter.com/fKWm4qEvnr — A Fazenda (@afazendarecord) December 6, 2022

No meio de tanta confusão, a Record TV exibiu o momento em que Pétala Barreiros deixou o reality show, faltando 10 dias para a final: “No fim da tarde de hoje [segunda-feira (05)], Pétala passou por um atendimento e optou por sair de ‘A Fazenda’”, explicou Adriane Galisteu, que apresenta o programa.

No vídeo é possível ver Pétala deixando o quarto e entrando no closet para ser atendida pela equipe. Em seguida, as câmeras já começaram a mostrar as reações dos demais confinados ao saberem da notícia. Bárbara Borges, que voltou ao jogo, ficou sem entender o motivo: “Ai meu Deus, mais uma? O que está acontecendo?”.

