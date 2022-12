Criador de ‘As Crônicas de Wesley’ abre espaço para sua arte e fala sobre experiência na CCXP22

Considerado o coração da CCXP, o Artists’ Valley contou com centenas de artistas consagrados do mundo inteiro para a exposição de suas obras, além de um contato intimista com o público. Foram quatro dias (de 1 a 4 de dezembro) de troca no centro do pavilhão com autógrafos, fotos e arte sendo partilhados.

Durante o evento, o quadrinista baiano de ‘As Crônicas de Wesley’ compôs uma das mesas dos artistas no centro do pavilhão. Assim como os outros, Wesley Mercês compartilhou um pedaço de sua arte no local, trocou figurinhas e rendeu selfies e autógrafos com o público de seu trabalho.

Questionado sobre suas motivações em relação à ilustração, Wesley explicou ao Metro World News que começou a fazer diversos desenhos na escola e seus colegas pediam para que criasse uma página de quadrinho. Ao conhecer sua esposa, Laís, ele revelou a vontade de ser diferente e criar algo impressionante. Sendo assim, nasceu ‘As Crônicas de Wesley’.

Troca com o público e experiência na CCXP22

Consolidado há um tempo, o artista também explicou como funcionou a divulgação de seu trabalho no início.

“Comecei em 2013 no Facebook. Então era a rede que estourou no momento, mas depois de um tempo o Instagram entrou em jogo e trouxe muitas ferramentas legais”, disse ele.

Wesley também contou que sentiu a diferença de recursos, sendo que com o carrossel da plataforma há a possibilidade de esconder o plot twist na tirinha antes de o leitor chegar ao final.

Ao falar sobre o contato com o público, o quadrinista disse acompanhar os feedbacks por meio dos comentários nas postagens.

“Se eu posto tirinhas e vejo que tem mais comentários e engajamento, começo a seguir mais esse ritmo. Tudo faz muito parte das ‘Crônicas’. Na medida em que a gente posta, eles dão feedback e a gente aperfeiçoa”, contou.

Em avaliação de sua experiência como expositor no Artists’ Valley, Wesley afirmou ter tido uma troca maravilhosa com as pessoas. Sua única observação negativa recaiu sobre ter se sentido perdido em relação à logística de seus materiais e habituação. “De zero a dez eu daria nove. Então é uma boa experiência”, finalizou.

