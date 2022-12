“A Fazenda 14” vive caos generalizado e ex-apresentador faz alerta sobre o futuro

A saída de Deolane Bezerra e Pétala Barreiros na reta final do reality show acendeu a luz de alerta da produção de “A Fazenda 14″, que já perdeu quatro famosos ao longo da 14ª temporada. De fora, Britto Jr., ex-apresentador do reality show rural, deu seu ponto de vista sobre o futuro.

Famoso por suas críticas ao programa, desde que foi dispensado pela Record TV, ele resolveu falar sobre este momento complicado, com a saída da “vilã da temporada” e de mais uma bronca dada por Adriane Galisteu às aliadas da advogada: “O cala-boca vai custar mais caro do que o prêmio”, escreveu ele em seu Twitter.

O apresentador do canal Lado B, no Youtube, Britto falou ainda dos bastidores, mas não citou nomes: “Bem feito a quem deu poderes ilimitados ao responsável por tudo isso”.

Vergonha completa: O cala-boca vai custar mais caro do que o prêmio. — Britto Jr. (@brittojr) December 4, 2022

Vale destacar que Brito Jr. é um dos defensores de Adriane Galisteu, mas diz que a responsabilidade é de quem está por trás: “Críticos estão dizendo que Adriane Galisteu atrapalha a ‘Fazenda’. Não tenho procuração para defendê-la, mas o culpado na verdade é o camarada que grita em seus ouvidos através do ponto eletrônico”, detonou o comunicador.

A bronca e a saída das famosas

No último domingo (04), Adriane Galisteu entrou ao vivo em “A Fazenda 14″ para dar uma bronca nas mulheres do grupo A. Em seu discurso, a famosa citou uma conversa em que Pétala Barreiros, Bia Miranda e Moranguinho suspeitaram de que a mãe de Deolane Bezerra estivesse doente e, de acordo com a apresentadora, colocaram a confiança do programa em xeque.

“Eu entendo que a saída da Deolane mexeu com vocês, por ela ser um elo forte aí. Mas, eu quero pedir uma coisa para todos. Em respeito a mim como apresentadora e a produção do programa, é inadmissível esse tipo de postura: ‘sugerir que a gente vá inventar uma história sobre a doença de alguém para enganar vocês por algum motivo’. Então, para quem acredita na nossa credibilidade, nós vamos seguir com o jogo, quem não acredita, já sabe o caminho a tomar”, disse ela.

MEU DEEEUS! O esporro da Galisteu nas meninas do Grupo A. #AFazenda pic.twitter.com/qviY9ROb1N — Dantas (@Dantinhas) December 4, 2022

Moranguinho tentou argumentar e disse que não criticou a emissora, mas a pessoas próximas da advogada: “Ninguém desconfiou que a emissora estivesse mentindo. A gente acha que usaram isso para tirar ela daqui de dentro, porque estão enxergando que está acontecendo alguma coisa errada”.

Mas, Galisteu não aceitou a justificativa e lembrou que a produção segue acompanhando os participantes de “A Fazenda 14″ diariamente. Em seguida, Bia Miranda disse que Deolane falou no começo da temporada que sua família faria de tudo para tirá-la do confinamento caso sua imagem não estivesse positiva.

Britto Jr. fala sobre a 14ª temporada de "A Fazenda", reality que apresentou por sete anos (Reprodução/Instagram)

Já na segunda-feira (05), Pétala Barreiros também decidiu deixar “A Fazenda 14″. Segundo Adélia Soares, advogada da peoa, a família da influenciadora digital ameaçou a Record TV com uma notificação extrajudicial contra a emissora.

Ela disse ainda que se reunirá em breve com Pétala e com Deolane Bezerra para saber se pretendem processar o canal: “Ela declarou que não queria mais ficar no programa, que ela já havia tocado o sino e que ainda assim não haviam tomado uma providência para retirá-la, abrir a porta e liberá-la. Era um desejo dela e também da família”, afirmou a advogada em entrevista ao site Yahoo.

