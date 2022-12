‘Harry e Meghan’: Harry critica a hierarquia real em novo trailer: “é um jogo sujo”

O documentário da Netflix ‘Harry e Meghan’ tem mais um trailer explosivo e, certamente causará ondas de choque em todo o mundo e na família real. O príncipe Harry criticou a “hierarquia” real, enquanto uma chorosa Meghan Markle soluçava “eles nunca vão te proteger”. Assista abaixo:

Harry & Meghan. Não perca este evento global Netflix que estreia em 8 de dezembro.



Volume I: 8 de dezembro

Volume II: 15 de dezembro pic.twitter.com/fQzSss0AlI — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 5, 2022

O trailer, que foi lançado poucos dias antes do lançamento do documentário bombástico na quinta-feira, mostra uma série de fotos do casal enquanto eles descrevem sua vida. E em um momento emocionante, Meghan pode ser vista enxugando as lágrimas, com o marido sentado ao lado dela.

Muito parecido com o primeiro trailer, o clipe mostra trechos da vida do casal, com eles e outras pessoas falando sobre os vídeos e fotos. A dupla também fez uma referência assustadora à princesa Diana no clipe.

Reprodução Documentário dos Sussex mostrará medo de príncipe Harry em relação à Meghan: "eu não queria que a história se repetisse" (Netflix)

O príncipe Harry pode ser ouvido dizendo: “É muito difícil olhar para trás e pensar ‘o aconteceu?’”. O duque continua dizendo: “A dor e o sofrimento das mulheres entram ness instituição são um frenesi”, enquanto imagens da crise vivida por sua falecida mãe, princesa Diana, passam ao fundo.

A Netflix confirmou hoje o dia em que o documentário chegará às telas. A legenda do Twitter dizia: “Não perca este evento global Netflix que estreia em 8 de dezembro”.

O Volume I, com os episódios 1, 2 e 3, chega nesta quinta-feira, 8 de dezembro. Já o volume II, com os episódios 4, 5 e 6, chegará na próxima quinta-feira, em 15 de dezembro.

Reprodução Harry critica a hierarquia real em novo teaser (Netflix)

A sinopse do documentário também foi atualizada, dizendo: