David Harbour diz que Madonna o achava sexy, por isso o chamou para teste em seu filme

David Harbour não está mais no mundo invertido de Stranger Things, mas ainda está preso em uma audição inesquecível.

O ator, que estrela como um Papai Noel matador no filme de ação Noite Infeliz, revelou que foi convidado para uma mesa de leitura para o filme de 2011 de Madonna, ‘W.E. - O Romance do Século’, porque a própria cantora pop achava que ele era sexy.

“Foi uma coisa louca. Foi um verdadeiro tipo de experiência de capa e espada”, lembrou Harbour no Jimmy Kimmel Live!, na última quarta-feira. “Recebi um telefonema de um diretor de elenco que eu conhecia muito bem dizendo que eles estão montando um filme ultrassecreto, mas que eu só precisa aparecer no St. Regis em uma sala e tudo seria revelado. E eu fiquei tipo, ‘Isso é realmente estranho e assustador’”.

Quando Harbour perguntou por que ele estava entre os selecionados para a audição secreta, o diretor de elenco revelou que o “misterioso diretor” o havia visto no filme Revolutionary Road, de Sam Mendes, de 2008, dizendo-lhe: “Você tem uma cena de sexo no filme e a pessoa responsável disse que você era sexy”.

“E então, durante todo o fim de semana, eu estava literalmente pensando em Ridley Scott e Martin Scorsese”, brincou Harbour. “Até que eu apareço no St. Regis e entro na sala e há um monte de outros atores de Nova York lá e, de repente, entra Madonna, que estava dirigindo este filme. A primeira coisa que me inundou foi tipo, ‘Uau, Madonna acha que eu sou sexy’”.

A leitura, disse a estrela de Stranger Things, foi uma “experiência verdadeiramente angustiante e emocionante” em parte porque ele estava apaixonado por Madonna desde que viu seu videoclipe “Open Your Heart” em 1986. “Eu tinha onze anos quando eu vi aquele vídeo e lá estou eu, nesta sala de reuniões do St. Regis, e tudo volta à tona”, disse ele ao apresentador Jimmy Kimmel. “E eu estou lá com um boné como, ‘Vou fugir com você para longe’”.

O drama histórico - que também foi co-escrito e produzido por Madonna - contou a história de uma jovem americana (Abbie Cornish) presa em um casamento sem amor que encontra uma sensação de fascínio e parentesco em Wallis Simpson (Andrea Riseborough) e o rei Edward VIII (James D’Arcy).

Apesar de ter um elenco tão repleto de estrelas, o filme fracassou absolutamente nas bilheterias, algo que Harbour disse ter “alguma suspeita” que aconteceria durante as filmagens. “Ela é um gênio em muitos reinos”, disse ele. “O filme não foi um filme fantástico”.

“Mas houve momentos! Havia sequências de dança no filme – claro – elas foram feitas por seu coreógrafo. Mas eu lembro que ela veio antes de começarmos a filmar e disse, ‘Não. Isso é terrível.’ E ela refazia tudo e era como mágica quando entrou no mundo da dança e outras coisas, ela era incrível. Quero dizer, ela é um gênio”, disse Harbour.