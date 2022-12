Copa do Mundo: fãs comparam o abraço do time francês ao filme Diário de Uma Paixão

As estrelas do futebol francês Kylian Mbappé e Olivier Giroud pareciam canalizar um romance clássico após a vitória sobre a Polônia na Copa do Mundo FIFA de 2022.

Após o gol da vitória por 3x0 feito por Giroud, contra a seleção da Polônia, abrindo caminho para o país avançar para as quartas de final, Mbappé pulou nos braços de seu companheiro de equipe para comemorar o triunfo - e a foto se tornou viral, com fãs comparando-a com o famoso abraço e beijo de Rachel McAdams e Ryan Gosling no drama romântico de 2004 ‘Diário de Uma Paixão’.

The Notebook (2004) | Mbappe & Giroud (2022) pic.twitter.com/CK3UM7xKcQ — José Luis (@stardustreader) December 4, 2022

Baseado no livro de Nicholas Sparks, ‘The Notebook’, traduzido para ‘Diário de Uma Paixão’, o romance conta a história de amor do pobre operário Noah Calhoun (Gosling) e da rica garota Allie (McAdams) na Carolina do Sul dos anos 1940. Gosling e McAdams, que namoraram entre 2005 e 2007, recriaram o beijo no MTV Movie Awards de 2005 depois de ganharem o prêmio de melhor beijo de filme.

Embora seja difícil imaginar outros atores nos papéis de Noah e Allie, George Clooney divulgou anteriormente à EW que quase interpretou o personagem de Gosling. “E eu ia fazer isso com Paul Newman. Eu estava interpretando o flashback, e Paul Newman era o velho”, disse ele, referindo-se ao Noah mais velho interpretado pelo falecido James Garner.

Mbappe and Giroud trying to recreate The Notebook movie #FRAPOL pic.twitter.com/ZIvyyCSs9h — 🇨🇭🇦🇷 (@lov4barca) December 4, 2022

“Paul e eu conversamos sobre fazer isso, e estávamos sentados lá um dia, e eu estava olhando para ele e pensei: ‘Não posso fazer este filme, Paul’”, lembrou Clooney. “Ele estava tipo. ‘Por quê?’ Eu estava tipo, ‘Porque todo mundo sabe como você fica aos 30 anos. Você tem olhos azuis, eu tenho olhos castanhos. Você é muito famoso aos 30 para eu interpretar você aos 30, nunca vai funcionar.’ E ele disse, ‘Eu acho que você está certo.’ Nós salvamos, e acho que 10 anos depois eles conseguiram”.

Cena de filme ou não, é melhor ficarmos de olho, pois o craquê francês Mbappé até o momento é considerado o craque da Copa e, em breve, devemos enfrentar o talentoso time francês.