Lady Di: como a princesa quebrou a tradição durante o primeiro Natal em Sandringham

Todos os anos, a Família Real celebra o Natal com muitas tradições, incluindo a distribuição de presentes de brincadeira.

Mas como recém-casada em 1981, Diana não sabia e decidiu jogar pelo seguro, presenteando um jumper de caxemira para a princesa Anne, disseram especialistas ao podcast Royals.

A escritora Zoe Borrell contou: “Quando Diana foi pela primeira vez ao Natal com a família, ela não sabia que havia essa tradição de presente de piada. Então ela comprou para a princesa Anne um lindo suéter de caxemira”.

A escritora ainda comentou que foi um presente caro e só depois ela ficou sabendo da tradição da brincadeira na noite natalina. “Charles deveria ter dito isso a ela antes de irem!”, completou Zoe.

A escritora real Angela Mollard respondeu: “Eu não acho que eles estavam falando muito! Eles se casaram em agosto e acho que não estavam se falando em dezembro. Então ele não deu a ela essa informação e ela ficou muito chateada com isso”.

Mas no ano seguinte Diana estava a bordo e presenteou Fergie com um tapete de banho com estampa de oncinha, participando da piada natalina.

No entanto, foi revelado que a princesa Diana não gostava de passar o Natal em Sandringham com os outros membros da realeza.

Em ‘A Very Royal Christmas: Sandringham Secrets’ do Channel 4, foi revelado como a época festiva pode se tornar “demais” para aqueles que não estão acostumados com as tradições reais.

A comentarista real Lady Colin Campbell disse: “Diana não gostou do Natal com os Windsor. Ela estava muito ansiosa para desaparecer em seu quarto o máximo que podia”.

Isso também foi expresso pelo chef real Darren McGrady, que afirmou que Diana estava mais interessada em conversar com a equipe do que com os outros convidados do jantar.

Ele disse ao Yahoo: “Depois que a rainha e a realeza saíam da sala de jantar, a princesa Diana gostava de entrar para bater um papo, apenas caminhar pela cozinha e ver o que estava acontecendo”:

“Você simplesmente não conseguia fugir. Você saía da sala de jantar e não podia ir para a sala de estar porque havia três ou quatro pessoas lá jogando charadas ou palavras cruzadas ou algo assim”, continuou McGrady.

O ex-mordomo de Diana, Paul Burrell, também acrescentou que ela iria confidenciar a ele que estaria “rastejando pelas paredes” no final de um Natal em Sandringham e “mal podia esperar para escapar”.

As noras de Lady Di, Kate e Meghan se saíram melhor no primeiro Natal com a família real

Tanto Kate Middleton quanto Meghan Markle conseguiram evitar o mesmo erro.

Em seu primeiro Natal, Kate presenteou o príncipe Harry com um ‘kit para cultivar sua própria namorada’ - antes de seu romance com Meghan começar.

Meghan também impressionou a falecida rainha Elizabeth durante seu primeiro Natal com a realeza, ao dar a ela um hamster cantor em uma corda - que os corgis reais gostaram muito.

Este ano será o primeiro Natal da Firma sem a rainha Elizabeth II, falecida em setembro. Depois de celebrar 32 natais na propriedade real, a tradição da rainha será continuada este ano pelo rei Charles e pela rainha consorte Camilla.

A decisão do rei de permanecer em Sandringham foi elogiada por muitos, mas as comemorações serão muito “menos formais” do que o normal.