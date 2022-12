Jojo Todynho manda indireta para Lucas Souza, seu ex marido: “Eu não sei”

Jojo Todynho, que apresenta o “Central da Copa”, na Globo, voltou a falar de Lucas Souza, seu ex-marido, por causa de uma tatuagem feita pelo militar durante o casamento deles.

Durante uma conversa com Luciano Huck, a famosa acabou ficando sem saída ao ser questionada pelo apresentador do “Domingão com Huck” qual seria o destino da tatuagem feita pelo oficial do exército. O famoso também perguntou se ela tinha alguma tatuagem do casamento.

“Não, fiz tatuagem não. Ele que tatuou meu nome e meu olho. Agora eu não sei. Vai passar tinta”, respondeu Jojo, que ouviu um “problema dele, né”, de Huck.

Jojo Todynho quase colocou fogo nas roupas de Lucas Souza (Reprodução/@jojotodynho)

Quem também estava presente foi Adão Rosa, tatuador de Neymar, que revelou o que aconteceu com a tatuagem em homenagem a Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador da seleção brasileira.

Vale lembrar que a vida de Lucas Souza não está nada fácil com o fim do casamento. Nas redes sociais, o oficial do exército precisa enfrentar diversos haters e, nesta semana, ele aproveitou que está solteiro para viajar para o Catar, onde acompanhou o último jogo da seleção brasileira.

Já nas redes sociais, o influenciador digital postou uma foto onde aparece com a camisa da seleção brasileira e também colocou na legenda “Copa do Mundo. Bora Brasil”. Mas, a animação do ex-anônimo durou apenas até o final do jogo contra a Suíça, que deu a vitória para o Brasil, já que ele voltou a ser criticado por seguidores.

Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, viaja para o Catar e assiste jogo da seleção brasileira (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Nos comentários, os haters de Lucas Souza mandaram o militar trabalhar e um chegou a citar a ex-esposa: “Dinheiro acaba Jojo não vai te bancar mais vai trabalhar”. Outro também perguntou se ele estava viajando com o dinheiro de Jojo: “Pegou a grana da mulher?”.

Já um terceiro disse que Lucas estava aproveitando os momentos de fama que ganhou ao se casar com a artista: “Toma vergonha deitando na fama da Jojo!”, afirmou mais um.

