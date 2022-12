Epstein-Barr: saiba mais sobre a infeção da cantora Anitta que causa mononucleose

A cantora Anitta revelou que foi diagnóstica com o vírus Epstein-Barr há dois meses. Causador da mononucleose, também conhecida como doença do beijo, mononucleose infecciosa ou mono, a condição é transmitida por meio da saliva, por meio de objetos compartilhados, por exemplo, e pode causar febre alta, dor e inflamação da garganta, podendo evoluir para algo mais grave.

De acordo com matéria do G1, a revelação veio através do documentário “Eu”, produzido por Ludmilla Dayer. Segundo a atroz, que luta contra a esclerose múltipla, sua doença foi causada pelo vírus.

A condição pode afetar pessoas de qualquer idade, mas costuma ser comum em adolescentes e adultos. Segundo o site Tua Saúde, as crianças afetadas não apresentam sintomas, não necessitando de tratamento.

Tratamento

A mononucleose costuma desaparecer após uma ou duas semanas. Para o tratamento é necessário repouso, ingestão de líquidos e o uso de remédios indicados por um médico para aliviar os sintomas.

Sintomas

Os sintomas costumam aparecer entre quatro e seis semanas após o contato com o vírus. Os principais sintomas da mononucleose lembram vírus de inverno e são:

• Presença de placas esbranquiçadas na boca, língua e/ou na garganta;

• Dor de cabeça constante;

• Febre alta;

• Dor de garganta;

• Cansaço excessivo;

• Mal estar geral;

• Ínguas no pescoço.

Pelo fato dos sintomas serem confundidos com os de gripes e resfriados, caso durem mais de duas semanas, é importante buscar um clínico geral para chegar em um diagnóstico.

“Ao longo da vida, se acontece algum desbalanço nesse controle do vírus que o nosso sistema imune faz, e que pode acontecer por diversos motivos, isso pode fazer com que o vírus da mononucleose dê origem a outras doenças. Então alguns tipos de linfoma, alguns tipos de linfoma de Hodgkin, podem sem causados”, explica a infectologista Mirian Dal Ben, do Hospital Sírio-Libanês.

Existem estudos que indicam a relação entre o vírus e a esclerose múltipla, mas ainda falta confirmação. Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de Harvard em janeiro deste ano mostrou que, em mais de 10 milhões de estudos feitos com militares, quase todos os casos de esclerose aconteceram após uma infecção pelo vírus.