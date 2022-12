‘The White Lotus’: Theo James ficou chocado com o tamanho do seu pênis em cena

Reprodução Theo James fala sobre cena de nu frontal em 'The White Lotus' (HBO)

Theo James está finalmente pronto para falar sobre a cena de nudez em que seu pênis auto-descrito como “enorme” aparece na série da HBO, The White Lotus.

O ator, que tem sido o assunto da internet desde o primeiro episódio da série, já que, de cara, seu personagem playboy Cameron fica nu para vestir um maiô, confirmou no programa The Tonight Show que ele estava usando um pênis falso para a cena. E sim, ele também ficou pasmo com o tamanho.

“A verdade é que você entra nessas cenas e conversa com o diretor e os produtores e eles dizem: ‘Ok, para isso, vamos usar uma prótese’”, lembrou James ao apresentador Jimmy Fallon. “E você diz: ‘Ok, isso soa bem’”.

Mas as coisas mudaram depois que James falou com a designer de maquiagem Rebecca Hickey sobre o tipo de pênis que ele gostaria de usar no episódio.

“Eu disse: ‘Sinceramente, só quero que não seja uma distração’”, disse ele ao apresentador. “‘Ele precisa ser o Joe Normal, porque a cena é ... você sabe, não é sobre fazer xixi - é sobre jogo de poder e sexo. É sobre se ele fez isso deliberadamente ou se foi um acidente e o que isso significa e todo esse tipo de coisa.’ E ela disse: ‘Peguei você. Peguei você. Joe normal’”.

O tal Joe normal, simplesmente não aconteceu em cena. “Chegamos ao set e ela tem, tipo, um martelo ou algo assim”, disse James. “Quero dizer, é maior do que isso. É como se ela tivesse roubado de um burro no campo. A coisa é gigantesca. E eu e o diretor, Mike White, estamos sentados lá pensando: ‘Isso é... mediano, não é?’”.

Ele deu aquele olhar para a prótese rapidamente, e White o mandou embora “chamando nossos respectivos parceiros dizendo, ‘Sinto muito’”. ‘Que diabo é isso?’”.

Enquanto conversava com a EW em novembro, James revelou que a cena final que o público viu dele e de seu pênis (a prótese) incluía uma performance muito mais atenuada do que o que estava inicialmente no roteiro.

“A derivação original disso, é meio frontal, se é que você me entende. Filmamos isso e parecia muito, muito agressivo”, disse ele. “O que chegamos é um pouco mais opaco, e é exatamente isso que Mike faz tão bem. Você nunca tem certeza de cem por cento das intenções dos personagens”.

James disse anteriormente ao Entertainment Tonight que “parecia natural” tirar a roupa na frente da câmera para a cena, acrescentando brincando: “Está no meu contrato que não posso fazer nada sem estar completamente nu”.