Jojo Todynho se revolta e diz que sua personalidade “não está na minha gordura”

Jojo Todynho vai mesmo fazer sua cirurgia bariátrica e, nos stories do Instagram, a famosa abriu o jogo sobre o pré-cirúrgico e também sobre algumas mensagens que está recebendo. Ao falar com os seus seguidores, a famosa disse que é mentira que ela “perderia a graça” após o procedimento.:

“Jojo não está na minha gordura, mas na minha personalidade. Meu peso não interfere na pessoa que eu sou. Nosso caráter é único, e quem a gente é nunca vai mudar sendo magra, gorda, alta ou baixa”, afirmou a cantora.

Jojo Todynho diz que ataques aumentaram com a fama (Reprodução/@jojotodynho)

O desabafo da vencedora de “A Fazenda 12″ continuou e ela afirmou que o objetivo é buscar o melhor e não mudar quem ela sempre foi: “”Isso não vai mudar a filha, a neta, a amiga que eu sou, a mãe que um dia eu vou ser, a namorada… nada! Cada um sabe o que é melhor para si e o que busca para sua vida. Eu busco uma vida saudável, que eu possa ter mais liberdade de movimentos”.

Em outro momento, Jojo Todynho Todynho que a luta contra a gordofobia, o racismo e o empoderamento feminino seguirá: “A famosa comentou que a cirurgia, inclusive, não vai mudar suas batalhas. “Isso não vai mudar minha luta contra a gordofobia, o preconceito e o racismo. Meu discurso continua o mesmo. Não é sobre corpo, é sobre caráter”.

Após separação, Jojo Todynho fará cirurgia bariátrica (Reprodução/@jojotodynho)

Preparação para a cirurgia bariátrica

Mesmo antes da separação, Jojo Todynho mostrava que sua rotina contava com uma alimentação saudável e com dias dedicados aos exercícios físicos, onde ela conta com uma personal trainner.

Agora, a famosa contou para Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, que existem diversos profissionais auxiliando essa nova fase da sua vida: “É uma busca por qualidade de vida. Estou me alimentando melhor, voltei para a luta, vou à nutricionista. Tenho feito caminhada, massagem, alimentação regrada”.

