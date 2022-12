Irmão de Jade Picon resgata foto de encontro com Messi

A atriz Jade Picon teve uma memória de adolescência resgatada por seu irmão, Leo Picon, bem no clima de Copa do Mundo: o dia em que os dois irmãos conheceram o craque do futebol argentino, Lionel Messi.

O influenciador aproveitou a tradicional trend de quintas-feiras para compartilhar nesta semana a foto em sua conta no Instagram. Ela está junto a outras oito fotografias de um álbum de Leo Picon com grandes estrelas do esporte, como Neymar, Ronaldo, Vini Jr, Roberto Carlos, Zico, Xavi Hernández e Kylian Mbappé.

“#Tbt em tempos de Copa! Só com lenda! Alguns não têm Copa, outros não têm Champions, outros não têm mais de 40 títulos, mas todos tiveram a conquista de me conhecer. Será que dá pra montar uma Seleção com esse carrossel? Van Der Sar no gol, RC3 e Dani Alves laterais, Mbappé e Messi na zaga, Zico no meio com Xavi e Neymar, ataque Ronaldo, Gabriel Jesus e Vini Jr. Técnica: Jade Picon”, escreveu na legenda, em tom de brincadeira.

Confira:

Durante a participação de Jade Picon no “Big Brother Brasil”, Leo despontou como o “irmãozão” que torce e puxa a orelha da caçula, mas que sempre está junto a ela. Seus comentários ácidos, inclusive pós-BBB, fizeram com que os fãs da atriz passassem a ficar atentos a ele também.

Jade na Copa

Embora esteja comprometida com as gravações regulares de “Travessia”, novela das 21h da TV Globo, Jade não deixou de acompanhar a Seleção pessoalmente, no Catar.

A atriz aproveitou uma de suas folgas no calendário de filmagens para acompanhar a partida entre Brasil e Suíça na última segunda-feira (28).

“Aqui, meu pé quente”, afirmou alegre a influenciadora, através de seus stories no Instagram. Por lá, ela fez um mini diário de toda a sua viagem até Doha, capital do Catar, do momento em que saiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, até a chegada ao país árabe.

Após três dias de viagem, Jade voltou ao Brasil, para seguir com as gravações da novela.

Leia também: Personagem de Jade Picon tem destino alterado em novela; entenda