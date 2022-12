Giovanna Ewbank revela que Faustão teve papel fundamental na adoção de filha

Em declaração durante o programa “Faustão na Band”, a atriz a apresentadora Giovanna Ewbank revelou que Faustão teve um papel em seu processo de adoção de sua filha mais velha, Titi.

Ela compareceu ao programa do ex-global como convidada do quadro “Pizza do Faustão”, na última segunda-feira (28). “Foi em uma viagem a trabalho que o Faustão falou que eu ia como apresentadora, que eu encontrei a minha filha e mudou minha vida completamente. Muito obrigada, eu amo você”, revelou a famosa.

Segundo ela, o apresentador foi uma espécie de mentor para ela, que a ajudou a construir sua carreira.

“Eu preciso dizer aqui, Fausto, a importância que você tem na minha vida. Muito obrigada! Você foi um anjo que Deus colocou na minha vida! Eu me lembro, desde sempre, de você me incentivando a ser apresentadora, quando eu era atriz. Você dizia ‘você tem um jeito para comunicação, você tem que apresentar’”, agradeceu Gio.

Na época em que estava na TV Globo comandando os domingos, Faustão já acreditava no potencial de Giovanna Ewbank como apresentadora - que, até então, seguia carreira apenas como atriz. Ele a enviou para o Malawi, país do sudeste da África, onde ela acabou conhecendo Chissomo. Um ano depois, conseguiu adotar a criança.

Atualmente, Giovanna Ewbank apresenta o podcast Quem Pode Pod, ao lado de sua amiga e também atriz Fernanda Paes Leme. As duas conversam com famosos sobre diversos assuntos.

Giovanna Ewbank fala sobre amizade com Fernanda Paes Leme

A apresentadora Giovanna Ewbank contou como funciona sua amizade com a atriz Fernanda Paes Leme. Elas se conhecem há anos e atualmente trabalham juntos, no comando do podcast Quem Pode Pod.

Contudo, nem sempre a amizade foi tão próxima assim: já houve momentos em que elas sequer se falavam. “A nossa amizade vem de altos e baixos” - confira a história completa aqui.