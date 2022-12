Ficou sabendo? Fone luxuoso de R$ 7 mil reais de Neymar chama atenção em estreia da Seleção na Copa

Embora Neymar não tenha participado da terceira partida da Seleção Brasileira – que aconteceu às 16h desta sexta-feira (2) – devido uma entorse, o jogador chamou atenção antes de entrar em campo na estreia do Brasil na Copa do mundo. Com sua chegada ao estádio Lusail, na quinta-feira (24), o atacante surgiu portando um fone nada discreto.

O acessório luxuoso utilizado pelo jogador chamou a atenção da web imediatamente, resultando as buscas na internet em relação à valores. A peça Gold Air Pod Max, da Apple, varia entre R$ 5 mil e R$ 7 mil. Contudo, o acessório de Neymar vai um pouco mais além do que é visto nos estoques.

O Camisa 10 da Seleção foi presenteado com o fone pelo amigo e empresário Raoni Soares, porém o valor se estendeu ainda mais devido sua personalização. De ouro e com as iniciais de Neymar, o fone do jogador é avaliado em US$ 10 mil, mais de R$ 53 mil na cotação atual.

Fora do terceiro jogo do Brasil na Copa, o craque segue se recuperando de sua entorse ao lado do lateral Danilo, que também passou pela mesma situação em campo.

Chuteira anunciada para performance em campo

Antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, em Catar, a Puma lançou uma chuteira juntamente com o Camisa 10, Neymar, presente nos pés do jogador em campo na partida contra a Sérvia, na última quinta-feira (24). O anúncio foi feito por meio de uma divulgação da nova peça da marca, disponível na plataforma oficial.

O modelo da chuteira, conhecido como ‘Future NJR Dream Chaser’ (Caçador de sonhos, em tradução livre) pode ser encontrado em sites esportivos e os valores variam. A chuteira mais cara está em torno de R$ 1.799,90, porém há classificações mais baratas, a partir de R$ 329,90.

Com detalhes dourados destacando a marca, a chuteira carrega um laranja na base e cadarços. Ficou curioso para ver os detalhes? Clique no link abaixo:

