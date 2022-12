Especial Roberto Carlos: Quantidade de pessoas na plateia assusta; confira

O especial Roberto Carlos está garantido por mais um ano na TV Globo. No programa, que segue passando por gerações, o rei vai se reencontrar com o seu público, que há mais de 40 anos acompanha o programa, que é exibido no final do ano.

Na última terça-feira de novembro, Roberto Carlos gravou o especial e chegou a dividir o palco com Maiara & Maraisa, Raça Negra e Lucy Alves, protagonista de “Travessia”, que cantam algumas das canções mais conhecidas dos fãs no programa que vai ao ar na TV Globo no dia 23 de dezembro, no horário nobre.

Na plateia, 3,3 mil fãs acompanham o espetáculo, cantando um repertório que transborda romantismo e inclui canções como “Emoções”, “Como é grande o meu amor por você”, “Medo bobo”, “Além do Horizonte” e “É tarde demais”.

Lucy Alves vai cantar no Especial Roberto Carlos da Globo (Reprodução/@lucyalves)

Além do cantor e das famosas, participam das gravações do “Especial Roberto Carlos” os influenciadores John Drops, Bruna Griphao, Vitor diCastro e Patrícia Ramos, que compartilharam com o público seus olhares sobre o show. Eles ainda falaram sobre a relação de cada um com a obra de Roberto Carlos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Lucy Alves, que vive a protagonista Brisa na novela “Travessia”, falou sobre a sensação de soltar a voz ao lado de Roberto Carlos em seu especial de fim de ano. Aos 36 anos, essa será a primeira vez da famosa no show: “Que honra! Vai ser muito especial!”, postou a atriz em seu Instagram.

No perfil da emissora carioca, a postagem foi celebrada por muitos fãs da atriz e de Roberto Carlos: “É de novidade que vocês gostam, né? Então prepara o coração pra ver Lucy Alves cantando juntinho com Roberto Carlos no Especial RC [Roberto Carlos], dia 23 de dezembro! Eu já tô ansiosa e prontinha pra me emocionar e vocês?”, anunciou o Instagram da TV Globo.

