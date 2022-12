Atração com atores da Netflix lota fila de espera na CCXP22 no terceiro dia (Roberto Magalhões)

A CCXP22 abriu o fim de semana neste sábado (3) com uma super expectativa por parte do público. No palco principal, Thunder, as atrações contam com a presença de diversos atores das produções nacionais e internacionais das plataformas de streaming.

A Netflix abre sua atração às 13h30 e vai até às 16h. No palco Thunder, do Cinemark Club, diversos atores das produções originais marcarão presença na tarde de hoje.

Embora a abertura do evento tenha acontecido às 11h, a fila para acessar ao painel continua extensa. Kauã Yuri, webdesigner de 24 anos, veio de Barueri pela segunda vez no evento.

Depois de acompanhar o painel da Marvel na quinta-feira (1), o jovem aguarda ansiosamente pela oportunidade de acompanhar a atração da Netflix. “Minha expectativa é ser surpreendido. Ter conteúdos de primeira mão é prestigioso.

Fila para acessar ao palco Thunder em atração da Netflix (Roberto Magalhões)

A demora na fila é justamente para ver algo épico”, disse ele, ao Metro World News. Mesmo com as expectativas nas alturas, a demora ainda é preocupante. O palco conta com a capacidade de três mil pessoas e o acesso dependerá da disponibilidade de locação.

“Existe a preocupação de não conseguir entrar no painel e ter ficado horas por aqui. Escutar as pessoas gritarem sem estar lá dentro é como se fosse uma facada”, finalizou.

Mega painel na Netflix durante terceiro dia de evento

Fila para acessar ao palco Thunder em atração da Netflix (Roberto Magalhães)

Em seu painel, a Netflix promove as principais novidades sobre as séries originais ‘Sandman’, ‘Wandinha’, ‘Recruta’, ‘The Witcher: A Origem’ e ‘Sintonia’.

Dentre as personalidades confirmadas estão Park Hae-soo, Noah Centineo, Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste, Gwendoline Christie, Jottapê, Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain e Jenna Ortega.