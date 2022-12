Jojo Todynho na Copa do Mundo: Confira os comentários da famosa no “Central”

Jojo Todynho ganhou a oportunidade que tanto pediu para os diretores da Globo e entrou para o time de comentaristas do “Central da Copa”, programa especial que vai ao ar logo após o “Jornal da Globo”, durante a Copa do Mundo de 2022.

No entanto, durante um dos programas exibidos na TV Globo, a famosa acabou deixando o seu lado torcedora falar mais alto e criticou algumas decisões tomadas pela equipe que cuidou do campeonato mundial e também celebrou a saída de uma das seleções de futebol.

Jojo Todynho no estúdio do "Central da Copa" (Reprodução/Globo)

Sem medo de falar, Jojo Todynho soltou ao vivo que é muito ruim assistir o jogo e não poder beber cerveja nos estádios. Ao conversar com os demais colegas da Globo, ela disse que não ficaria sem sua cervejinha e o seu churrasco durante os jogos do Brasil.

Ela também foi sincera ao comentar sobre a eliminação da seleção do Catar, país anfitrião da Copa do Mundo de 2022. Ao conversar com Alex Escobar, a apresentadora do Multishow disse que adorou que eles deixaram o campeonato de futebol.

Outro momento inusitado de Jojo Todynho no “Central da Copa” foi quando ela decidiu comentar um vídeo de um rapaz dançando: “Será que se eu fosse para o Catar eu iria ganhar algum camelo? ‘Ai, te dou um camelo…’. Te dou um não, amor… Quero cem camelos”, brincou a artista.

Jojo também arriscou alguns palpites sobre os jogos de futebol, quando foi questionada por Alex Escobar sobre como ela faria se tivesse que trocar alguém de sua equipe. Na ocasião, a famosa respondeu que cuidava de todos: “A gente está sempre ali, cuidando para que não haja isso. Se acontecer, a gente arruma outra pessoa”, pontuou ela, que disse que faz de tudo para não ter que improvisar.

Além de Jojo Todynho e Alex Escobar, o programa “Central da Copa” conta com a participação do ex-jogador Fred e do humorista Marcelo Adnet.

