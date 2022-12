‘Guardiões da Galáxia Vol. 3′: trailer é divulgado no CCXP e provoca uma aventura final

Os Guardiões da Galáxia estão se reunindo para uma última aventura. Na tarde dessa quinta-feira, a Marvel Studios montou um painel especial do filme no Pavilhão do CCXP22 e Kevin Feige, presidente da empresa, juntamente à Zoe Saldana, apresentaram o trailer oficial durante o evento.

O filme é a terceira e última entrada na trilogia intergaláctica de James Gunn - e também será o último filme de Gunn na Marvel antes de ele partir para ajudar a administrar o DC Studios.

Recaptulando, o Vol. 3 se passa após os eventos de Thor: Amor e Trovão, e apresenta a equipe habitual, incluindo Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan), Kraglin (Sean Gunn), Rocket (Bradley Cooper) e Groot (Vin Diesel). Confira o trailer:

Mas o trailer encontra todos em um lugar complicado: Peter ainda está de luto pela perda de Gamora de Zoe Saldaña (que tecnicamente morreu em Vingadores: Guerra Infinita, apenas para ressuscitar como uma versão alternativa de si mesma). E a trama principal do filme gira em torno do desbocado e armado Rocket, que pode finalmente desvendar o mistério de sua origem, segundo a EW.

O trailer também mostra alguns rostos novos: o ator Pacificador Chukwudi Iwuji se junta ao elenco como o nefasto Alto Evolucionário, enquanto a revelação de Borat, Maria Bakalova, dá voz a Cosmo, o Cachorro Espacial. O trailer também revela o primeiro olhar oficial de Will Poulter como Adam Warlock, o super-homem dourado brilhante apresentado pela primeira vez em 2017 no Vol. 2, na cena pós-créditos.

O vol. 3 chega cerca de uma semana após o lançamento do Especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, um conto festivo de 44 minutos com apostas mais baixas e muito mais alegria natalina. Gunn e o elenco filmaram o Vol. 3 e o especial de feriado ao mesmo tempo, e o diretor disse à EW que sentiu “muita pressão” para obter o vol. 3, acrescentando: “Realmente importa para mim que terminemos bem esta história”.

“Vou ser honesto, comecei a olhar para todas as trilogias que existiram ao longo do tempo e, na maioria das trilogias, o terceiro filme é horrível”, disse Gunn. “Existem algumas exceções, mas quando digo algumas, quero dizer duas ou três. É muito raro que o terceiro filme de uma franquia seja bom. Então, era importante para mim que realmente terminássemos essa história de uma boa maneira”, contou.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 chegará aos cinemas em de maio de 2023.