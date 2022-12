Giovanna Ewbank fala sobre amizade com Fernanda Paes Leme

A apresentadora Giovanna Ewbank contou como funciona sua amizade com a atriz Fernanda Paes Leme. Elas se conhecem há anos e atualmente trabalham juntos, no comando do podcast Quem Pode Pod.

Contudo, nem sempre a amizade foi tão próxima assim: já houve momentos em que elas sequer se falavam. O relato aconteceu no programa “Faustão na Band”, da última segunda-feira (28).

“A nossa amizade vem de altos e baixos. A gente já teve uma grande briga no passado, chegando ao ponto de não nos falarmos mesmo. Não éramos amigas, ela só era amiga do Bruno”, relatou Gio.

“A gente foi construindo essa relação e nisso a nós ficamos muito amigas de uma maneira muito verdadeira. Então, durante o programa, a gente se alfineta, às vezes a gente se cutuca, a gente dá uma brigadinha mesmo. Eu até acho isso muito bom, porque a gente mostra a nossa verdade e as nossas inseguranças”, continuou.

Mas aparentemente tudo isso ficou para trás, já que hoje elas chamam a atenção dos espectadores do podcast justamente pela honestidade com que se tratam.

“Durante o programa, a gente mostra mesmo o quento somos vulneráveis, assim como tantas outras mulheres. Hoje, eu acredito que, por conta disso, o podcast tem feito tanto sucesso”, afirmou.

Além disso, Fernanda Paes Leme é madrinha de um dos filhos de Giovanna e Bruno, Bless, comprovando a evolução da relação entre as duas.

“Opostos”: Giovanna Ewbank comenta seu casamento com Bruno Gagliasso

Para quem é fã, nem sempre fica claro como os famosos são dentro de seus relacionamentos. A apresentadora Giovanna Ewbank fez uma revelação recentemente sobre como funciona seu casamento com o ator Bruno Gagliasso.

“Ele é a agitação, e eu sou a paz”, disse ela, durante uma participação do quadro Pizza do Fautão, do programa “Faustão na Band”. Leia a história completa aqui.