Após 9 anos, Vera Zimmermann volta à Globo e ganha personagem em “Travessia”

Depois de Thiago Fragoso ser confirmado no elenco de “Travessia”, a novela de Gloria Perez vai ganhar mais um reforço. Em breve, a atriz Vera Zimmermann, que está longe das produções da Globo desde o fim de “Amor à Vida”, de 2013, vai fazer uma participação especial.

Na novela das nove, a personagem de Vera entra para movimentar a história dos protagonistas Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede), que lutam pela guarda de Tonho (Vicente Alvite). Na trama, ela será Jussara, uma perita que investigar os dois, que seguem separados e com vidas completamente diferentes.

Nova personagem está ligada ao conflito entre Ari (Chay Suede) e Brisa (Lucy Alves) em "Travessia" (Estevam Avellar/Globo)

Nas cenas, a personagem de Vera Zimmermann vai avaliar a convivência de Tonho com os pais. Ela também será responsável por levar um relatório para o juiz que analisa o caso e vai decidir sobre a guarda da criança, que começa a julgar a falta de mordomias na casa de Brisa.

Vale lembrar que Vera ficou afastada da Globo por nove anos, mas não ficou longe da TV, já que sua última novela foi “O Rico e o Lázaro”, de 2017, exibida pela Record TV. Ela também fez uma personagem em “Os Dez Mandamentos”, novela biblica que foi ao ar em 2015.

Robô-garçom invadiu “Travessia”

Quem também chamou a atenção da audiência da novela de Gloria Perez foi o robô-garçom Haroldo, que é o novo funcionário do Encanto da Vila. O “personagem” chegou na trama no capítulo de quarta-feira (30) e encantou todos que estavam no bar.

Em "Travessia", Haroldo é robô-garçom que trabalha no Encanto da Vila (Victor Pollak/Globo)

Ele foi apresentado por Nunes (Orã Figueiredo): “Meus amigos.... a revolução que eu prometi que fazia, está acontecendo hoje! Esse é o Haroldo!”, anunciou ele, deixando todos de queixo caído.

Escrita por Gloria Perez, “Travessia” conta com Chay Suede, Drica Moraes, Humberto Martins, Cássia Kis, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero, entre outros famosos.

